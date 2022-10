Udinese da record nei campionati top: 13 punti conquistati in rimonta

I friulani hanno conquistato ben 13 dei 20 punti totali da situazione di svantaggio: almeno 4 in più di ogni altra squadra nei 5 grandi campionati.

Qualità, organizzazione ma soprattutto carattere e voglia di non mollare mai. Dopo nove turni l'Udinese di Andrea Sottil non è più una sorpresa in questa Serie A. La formazione friulana sta dimostrando di essere una squadra ben assortita, con un mix di giovani e calciatori esperti di qualità, ma soprattutto con il giusto temperamento e la capacità di reagire alle situazioni di difficoltà.

I friulani ha firmato oggi l'ennesima impresa di stagione rimontando lo 0-2 in casa contro l'Atalanta di Gasperini fino al 2-2 che consente a Deulofeu e compagni di restare aggrappati al gruppo di testa e non perdere terreno al termine di quello che oggi rappresenta a tutti gli effetti uno scontro diretto per le zone nobili della classifica.

I friulani sono diventati dei veri e propri specialisti se si tratta del tema rimonte. Come segnala Opta, ben 13 sui 20 punti totali conquistati dalla squadra di Sottil in questa stagione sono arrivati da situazione di svantaggio.

Se si parla di rimonte, al momento l'Udinese detiene il record nei Top 5 campionati in Europa: nessuno è riuscito a fare meglio finora, con i friulani che hanno conquistato almeno 4 punti in più di ogni altra squadra nei nei tornei in corso.

Prima del punto arrivato oggi contro l'Atalanta, con il 2-2 finale grazie alla rimonta dallo 0-2 firmato da Lookman e Muriel al pari grazie a Deulofeu e Perez, l'Udinese aveva conquistato il bottino pieno partendo da situazioni di svantaggio contro Verona, Inter, Sassuolo e Monza.

Cinque gare nelle prime nove, molto più di una semplice casualità. Carattere e qualità. L'Udinese di Sottil si specializza in rimonte. Un vero e proprio marchio di fabbrica dei bianconeri friulani nella stagione della consacrazione.