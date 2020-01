Udinese da record: 7 clean sheet in stagione, come Milan e Inter

Non soltanto l'Inter di Conte: tra le squade che hanno mantenuto la porta inviolata più volte in stagione, oltre al Milan, c'è anche l'Udinese.

L' di Antonio Conte sulla difesa ha costruito il primo posto in classifica, tanto da arrivare ad avere il minor numero di goal subiti. Il dalla difesa e dai clean sheet ci sta ripartendo. C'è però una terza squadra la cui difesa sta dando grandi segnali: l' di Luca Gotti.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Come riportano i dati 'Opta', i friulani sono, insieme alle due milanesi, la squadra che in questa stagione di ha mantenuto la porta inviolata per il maggior numero di volte. Sono ben 7 i clean sheet ottenuti nelle prime 19 giornate.

Per Musso e compagni contro il è arrivato il secondo consecutivo dopo quello di , il terzo sotto la gestione Gotti. Gli altri 4 erano arrivati nelle prime partite, con Igor Tudor in panchina.

Nonostante i goal subiti complessivi siano 28, con 11 squadre che hanno fatto persino meglio, il numero sui clean sheet premia i friulani, che sono saliti a 24 punti centrando la settima vittoria stagionale. Una chiave importante per correre sempre più veloce verso la salvezza.