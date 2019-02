Udinese-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita il Chievo nella sfida salvezza della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Davide Nicola ospita il Chievo di Domenico Di Carlo nella sfida salvezza della 24ª giornata di Serie A. I friulani sono sedicesimi in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e ormai hanno soltanto una lunghezza di vantaggio sul tandem composto da Empoli e Bologna, i veneti, che hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti, sono ultimi con appena 9 punti, e hanno fatto un cammino con una vittoria, 9 pareggi e 13 sconfitte.

L'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 6 goal realizzati in 22 presenze, bottino praticamente identico per Mariusz Stepinski, giocatore più prolifico dei gialloblù. Andamento negativo per entrambe le squadre nell'ultimo periodo: una vittoria e 2 sconfitte sia per l'Udinese, sia per il Chievo nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-CHIEVO

Udinese-Chievo si disputerà domenica 17 febbraio 2019 alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine. Fra le due formazioni sarà il 34° confronto in Serie A.

DOVE VEDERE UDINESE-CHIEVO IN TV E STREAMING

Il derby del Triveneto Udinese-Chievo sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky sia sul satellite, sia sul digitale terrestre, sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming su vari dispositivi, fra cui pc, tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CHIEVO

Grande emergenza per Nicola, che non avrà ancora a disposizione gli infortunati Badu, Samir, Sandro, Barak e Behrami, Inoltre anche De Paul e Troost-Ekong sono a rischio forfait, mentre non sarà sicuramente del match il francese De Maio, squalificato. Al suo posto nel reparto arretrato ci sarà spazio per Opoku, in una difesa che - nel caso Troost-Ekong non recuperi - sarà a 4, con l'Inserimento di Ter Avest, mentre Larsen scalerebbe terzino sinistro. In questo scenario, come esterno sinistro di centrocampo potrebbe giocare il nuovo arrivato Zeegelaar. mentre in attacco l'argentino Pussetto dovrebbe far coppia con Okaka, favorito su Lasagna.

Di Carlo, oltre a Seculin, non potrà disporre per infortunio di Tomovic, Pellissier e Frey, mentre potrebbero recuperare Andreolli e Depaoli. In difesa, da terzino, entra Schelotto (o Depaoli se ce la fa), mentre in mediana sarà confermato Dioussé, assieme a Hetemaj e uno tra Leris e Kiyine. In attacco, visto il forfait di Pellissier, sarà Meggiorini (favorito su Djordjevic) ad affiancare Stepinski.

UDINESE (4-4-2): Musso; Ter Avest, Opoku, Nuytinck, Larsen; D'Alessandro, Fofana, Mandragora, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.