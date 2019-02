Udinese-Chievo 1-0: Teodorczyk vale tre punti d'oro per i friulani

L'Udinese vince contro il Chievo grazie a Teodorczyk su ribattuta dopo la parata del rigore di Sorrentino. Bianconeri aggrappati alla salvezza.

L'Udinese aggancia la SPAL a quota 22 punti in classifica: merito dell'1-0 sofferto con cui è piegato un Chievo sempre più ultimo. Decisivo l'ingresso in campo di Teodorcyzk che ha rimediato all'errore dagli undici metri ribadendo in rete da pochi passi.

A partire forti sono gli ospiti che sfiorano la rete del vantaggio con l'uomo che non ti aspetti: inserimento offensivo di Depaoli, il suo colpo di testa finisce ampiamente a lato nonostante la marcatura nulla nei suoi confronti. La risposta friulana arriva grazie a Nuytinck: destro dai trenta metri che va a stamparsi sul palo, sarebbe stato un goal da cineteca.

Nicola perde D'Alessandro dopo ventuno minuti: al suo posto Zeegelaar, nuovo acquisto del mercato di gennaio. Il match perde un po' d'intensità: gli unici tentativi degni di nota sono quelli di Leris e Okaka, quest'ultimo un tiro strozzato che termina docilmente tra le braccia di Sorrentino.

Piove sul bagnato per l'Udinese: problemi muscolari per uno spento Okaka, dentro Pussetto che quantomeno sblocca la fase offensiva dei suoi. Anche se ad un passo dall'1-0 ci va Fofana, frenato dai riflessi di uno strepitoso Sorrentino.

Dall'altra parte è Musso ad avere tanto lavoro da compiere: portiere argentino decisivo due volte sul nuovo entrato Meggiorini, per poi dire no al tentativo acrobatico di Giaccherini. Nel finale l'episodio che svolta il match: gomitata di Djordjevic a Pussetto, Valeri concede il rigore all'Udinese dopo aver consultato le immagini del VAR. De Paul si defila, dal dischetto va Teodorczyk che segna dopo la ribattuta di Sorrentino.

I GOAL

85' TEODORCZYK 1-0 - Il polacco si fa respingere un rigore da Sorrentino, per sua fortuna si ritrova il pallone tra i piedi e non è complicato segnare il goal della vittoria.

IL TABELLINO

UDINESE-CHIEVO 1-0

Marcatori: 85' Teodorczyk

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Opoku 6 (82' Teodorczyk 6,5), Ekong 6, Nuytinck 6,5; Stryger-Larsen 5,5, Fofana 6, Mandragora 6, De Paul 6, D'Alessandro 6 (21' Zeegelaar 5,5); Lasagna 5, Okaka 5 (56' Pussetto 6,5). Allenatore: Nicola.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Depaoli 5,5 (89' Pucciarelli sv), Bani 6, Barba 6, Jaroszynski 6; Leris 5,5 (73' Schelotto 6), Rigoni 6, Hetemaj 6,5; Giaccherini 5,5; Djordjevic 4,5, Stepinski 5,5 (70' Meggiorini 6). Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Leris (C), Depaoli (C), Pussetto (U), Nuytinck (U), Fofana (U), Djordjevic (C), Teodorczyk (U), Giaccherini (C), Zeegelaar (U)

Espulsi: nessuno