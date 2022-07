Udinese-Chelsea dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima amichevole pre-stagionale per l'Udinese, di fronte il Chelsea: le info, dalle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

UDINESE-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Continuano le amichevoli pre-stagionali per l'Udinese di Sottil, stavolta con il match più duro: sbarca in Italia infatti il Chelsea di Tuchel, Campione d'Europa nel 2021 e nuovamente tra le favorite per vincere sia in patria, sia in Europa nell'imminente nuova annata.

L'Udinese è reduce dalle sconfitte di misura rimediate contro Bayer Leverkusen e Nazionale qatariota, ma anche dall'incontro con il Paphos. La sfida contro il Chelsea è l'ultima in calendario prima della nuova ufficiale stagione che si aprirà con la Coppa Italia.

La squadra friualana conoscerà infatti a breve la propria avversaria di coppa per il primo turno: il 5 agosto l'Udinese in campo per inaugurare il 2022/2023, per poi affrontare il Milan il 13 agosto e dare così il via alla stagione di Serie A.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-CHELSEA

Il match che vede di fronte Udinese e Chelsea si gioca alla Dacia Arena, campo che ospita le gare interne della formazione bianconera. Appuntamento alle ore 21 di venerdì 29 luglio 2022.

DOVE VEDERE UDINESE-CHELSEA IN TV

Udinese-Chelsea non sarà visibile in diretta tv, in quanto nessuna emittente ha acquisito i diritti di trasmissione dell'evento.

UDINESE-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Così come per quanto riguarda la diretta televisiva, non sarà possibile assistere a Udinese-Chelsea nemmeno in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CHELSEA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Bijol, Nuytinck, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Nestorovski, Success. All. Sottil.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; Hudson-Odoi, Barkley, Gallagher, Chilwell; Ziyech, Havertz, Kenedy.