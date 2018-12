Udinese-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita il Cagliari nella 19ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciasettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terz'ultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Fra i bianconeri l'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore con 6 goal in 18 presenze, mentre il bomber Leonardo Pavoletti è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 6 reti in 14 partite. L'Udinese è reduce da una sconfitta e 2 pareggi consecutivi, il Cagliari ha collezionato 2 sconfitte consecutive e una vittoria casalinga contro il Genoa nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-CAGLIARI

Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine. Sarà il 47° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE UDINESE-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La partita Udinese-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite, 384 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI

Nicola ritrova una pedina importante come Behrami in mezzo al campo dopo la squalifica. Out De Paul, squalificato: toccherà nuovamente a Pussetto sostenere la punta più avanzata Lasagna. Sulle corsie laterali dovrebbero giocare Larsen a destra e D'Alessandro sulla sinistra. Quest'ultimo è in vantaggio su Giuseppe Pezzella. In difesa spazio a Opoku.

Maran avrà ancora out per infortunio Klavan e Lykogiannis. In difesa la coppia di difensori centrali rossoblù vedrà pertanto Pisacane affiancare capitan Ceppitelli. In attacco Farias è in vantaggio su Sau per giocare accanto al bomber Pavoletti. Distorsione alla caviglia per Joao Pedro, che sarà rimpiazzato da Ionita.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita; Pavoletti, Farias.