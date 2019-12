Udinese-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita il Cagliari nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran, rivelazione del campionato, è impegnato in trasferta contro l' di Luca Gotti nel primo anticipo del sabato della 17ª giornata di . I rossoblù, dopo la sconfitta maturata nei minuti di recupero contro la , sono scivolati al 5° posto in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i friulani si trovano al 15° posto con e a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Nei 24 precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei bianconeri, il bilancio è nettamente favorevole a questi ultimi, con 15 vittorie, 7 pareggi e 2 affermazioni rossoblù. L'ultimo successo degli isolani in Friuli risale al 19 novembre 2017, con uno 0-1 targato João Pedro.

La sconfitta interna con la Lazio ha interrotto a 13 gare la serie positiva dei rossoblù. Questi ultimi hanno subito 15 su 21 goal nel secondo tempo, ben il 71%. Il Cagliari viene da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, l'Udinese invece ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio.

Stefano Okaka e Kevin Lasagna sono i giocatori più prolifici fra i bianconeri con 3 goal, mentre il brasiliano João Pedro, che in carriera ha segnato 3 goal in 3 gare diverse all'Udinese, è il bomber rossoblù e il vicecapocannoniere del campionato assieme a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo con un bottino di 10 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-CAGLIARI

Udinese-Cagliari si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La partita, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, sarà la 49ª in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Udinese-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Gerri De Rosa, che sarà coadiuvato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Udinese-Cagliari anche in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Gotti si affiderà in attacco al tandem composto da Lasagna e Okaka, anche se Pussetto è in rimonta e scalpita per una maglia. A centrocampo sulle due fasce dovrebbero giocare Larsen a destra e il recuperato Sema a sinistra. In mezzo Jajalo è tornato a disposizione, ma sarà confermato Mandragora da playmaker, con Fofana e De Paul mezzali. In difesa linea a tre formata da De Maio,Troost-Ekong e Nuytinck. Fra i pali l'argentino Musso.

Maran non avrà a disposizione lo squalificato Nandez a centrocampo, ma ritrova Rog dopo il turno di stop e si affiderà a Ionita come mezzala destra, con Cigarini confermato in regia. Tutto invariato in attacco, dove Nainggolan agirà da trequartista assieme a João Pedro alle spalle del 'Cholito' Simeone. In difesa k.o. Cacciatore, che si è allenato in disparte per tutta la settimana, a destra ci sarà spazio dal 1' per Faragò, mentre a sinistra è ballottaggio tra Luca Pellegrini e Lykogiannis, col greco ancora favorito. Sempre out capitan Ceppitelli, la coppia centrale vedrà nuovamente Pisacane accanto a Klavan. In porta, dato che Olsen deve scontare l'ultimo turno di squalifica, giocherà nuovamente Rafael. Indisponibili anche Castro e Birsa oltre ai lungodegenti Cragno e Pavoletti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lyokogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone