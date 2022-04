Udinese-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Cagliari

Udinese-Cagliari Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Udinese di Gabriele Cioffi sfida in casa il Cagliari di Walter Mazzarri nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A. I friulani, quattordicesimi in classifica con 30 punti, frutto di 6 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, puntano a raggiungere il prima possibile la permanenza matematica nella massima Serie, mentre i rossoblù, quartultimi a quota 25, con un cammino di 5 vittorie, 10 pareggi e 15 k.o., hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più insidiosa della graduatoria.

Nelle 26 sfide giocate finora in Serie A davanti al proprio pubblico, i bianconeri sono in ampio vantaggio con 16 successi, 7 pareggi e 3 affermazioni degli isolani. Il Cagliari si è tuttavia imposto 0-1 nel confronto più recente, datato 21 aprile 2021, con una vittoria decisa da un calcio di rigore trasformato da João Pedro.

Da ottobre ad oggi l'Udinese è la squadra che ha perso meno confronti casalinghi in Serie A: in 10 gare alla Dacia Arena ha riportato 3 vittorie e 6 pareggi, cedendo solamente all'Atalanta (2-6). I rossoblù, invece, faticano a segnare e continuano a subire parecchi goal: sono appena 28 le reti stagionali fatte, 3 in meno della scorsa stagione, e ben 54 quelle subite, 3 in più del 2020/21.

L'Udinese ha collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre il Cagliari è reduce da una vittoria esterna a Torino e 3 sconfitte consecutive. Gerard Deulofeu, giustiziere dei rossoblù all'andata con una doppietta alla Unipol Domus, è il miglior marcatore dei friulani con 9 centri stagionali, João Pedro è invece il bomber dei rossoblù con 10 goal.

Di questi ultimi, però, solo uno è arrivato nelle ultime 13 gare giocate nel torneo. L'italo-brasiliano, tuttavia, è andato a segno in 3 delle ultime 4 sfide con l'Udinese alla Dacia Arena. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-CAGLIARI

Udinese-Cagliari si giocherà il pomeriggio di domenica 3 aprile 2022 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 54ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso di Palermo, è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE UDINESE-CAGLIARI IN TV

Sarà possibile vedere la gara Udinese-Cagliari in diretta streaming attraverso DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Cagliari su DAZN sarà affidata ad Alberto Santi, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

UDINESE-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN tifosi e appassionati potranno seguire Udinese-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando l'apposita app per sistemi iOS o Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida Udinese-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI

Cioffi schiererà l'Udinese con il 3-5-2: Silvestri arruolabile tra i pali, Nuytinck titolare in difesa, Makengo o Arslan in mediana. Udogie ok a sinistra, di punta Pussetto pronto a rilevare l'acciaccato Deulofeu per far coppia con Beto.

Consueto 3-5-2 anche per Mazzarri, che all'annosa assenza di Nandez deve aggiungere quelle di Marin e Pavoletti, risultati positivi al Coronavirus, e dell'infortunato Strootman. Possibile prima convocazione, invece, per Rog, tornato a lavorare in gruppo dopo la seconda rottura del crociato. In attacco è aperto il ballottaggio fra Pereiro e Keita su chi agirà in coppia con João Pedro, con l'uruguayano favorito sul senegalese. A centrocampo è possibile il rientro di Baselli, In difesa sono sicuri del posto Goldaniga e Lovato, mentre si contendono la terza maglia Carboni e Altare. Fra i pali agirà Cragno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Beto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Keita.