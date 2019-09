Udinese-Brescia, le formazioni ufficiali: Pussetto e Ayè titolari

Le formazioni ufficiali di Udinese-Brescia: Tudor sceglie Pussetto al fianco di Lasagna, Rondinelle col tandem Ayè-Donnarumma.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna. All. Tudor.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Ayè, A. Donnarumma. All. Corini.

Il programma della quarta giornata di , dopo l'anticipo del venerdì tra e , prosegue con la sfida della Dacia Arena tra e .

Tudor sceglie Pussetto al fianco di Lasagna, in mediana fiducia a Walace con Jajalo e Fofana. In difesa riecco Samir nel pacchetto a tre completato da Becao e De Maio. Out lo squalificato De Paul.

Rondinelle col tandem offensivo Ayè-Alfredo Donnarumma, Romulo mezzala, in retroguardia Mateju terzino sinistro.