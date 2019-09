Udinese-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita il Brescia nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor ospita il di Eugenio Corini nel primo anticipo della 4ª giornata di . I friulani hanno collezionato 3 punti nelle prime 3 giornate, con un successo all'esordio contro il e due sconfitte consecutive con e , sempre a 3 punti si trovano anche i lombardi. Identico numero di punti e cammino molto simile anche per i lombardi, che hanno vinto la prima gara con il per poi perdere con Milan e .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 10 precedenti in Serie A disputati in casa dei bianconeri, questi ultimi sono in vantaggio a livello statistico con 5 vittorie, 4 pareggi e un successo delle Rondinelle. Nelle ultime 9 gare complessive giocate in Serie A fra le due squadre, inoltre, l'Udinese ha perso soltanto una volta: 1-2 nel settembre 2004.

La punta Kevin Lasagna e il difensore Rodrigo Becão sono gli unici due giocatori ad aver segnato un goal per i friulani fino a questo momento. L'attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma, invece, con un bottino di 3 goal è il miglior marcatore dei lombardi e dopo essersi laureato capocannoniere dell'ultima Serie B, nel caso trovasse la rete anche contro l'Udinese, diventerebbe il 2° italiano nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95) a segnare almeno 4 goal nelle prime 4 presenze in Serie A dopo Dario Hubner, anche lui con la casacca della Leonessa.

Stefano Okaka, oggi in forza all'Udinese, è un ex del confronto in quanto nella stagione 2008-09 giocò 18 partite di Serie B con il Brescia, inclusi i playoff, segnando 2 reti. Nelle fila friulane non ci sarà Rodrigo De Paul, visto che l'argentino è stato squalificato per ben 3 giornate dopo la manata rifilata a Candreva, in quelle lombarde Mario Balotelli salterà l'ultima partita prima dell'atteso ritorno in campo e mancherà per sanzione del Giudice sportivo anche l'esperto Dessena. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Brescia

Udinese-Brescia Data: 21 settembre 2019

21 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO UDINESE-BRESCIA

Udinese-Brescia si disputerà il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio del confronto, che sarà il 21° fra le due formazioni nel campionato di Serie A, è previsto alle ore 15.00. A dirigere l'incontro sarà il signor Paolo Valeri della sezione di 2.

L'anticipo Udinese-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi, con il supporto del commento tecnico di Luca Pellegrini.

Per gli abbonati Sky ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con il proprio pc o con dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale, nel secondo bisognerà scaricare l'apposita applicazione su sistemi iOS e Android.

Un'ulteriore opzione di visione del match è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Tudor dovrà far fronte all'assenza pesante per squalifica di De Paul: al suo posto ci sarà il connazionale Pussetto, che affiancherà Lasagna in attacco. Anche Okaka ha superato i suoi problemi fisici e partirà dalla panchina, al pari di Nestorovski. In mediana dovrebbe rivedersi Mandragora come mezzala al posto di Walace, assieme a Fofana e Jajalo, con Stryger-Larsen e Sema sulle corsie laterali. In difesa, davanti a Musso, dovrebbe esserci ancora De Maio al fianco di Rodrigo Becão e Samir. Troost-Ekong infatti è recuperato ma è probabile che non sia titolare.

K.o. per infortunio i vari Magnani, Martella, Ndoj e Torregrossa, Corini, oltre a Balotelli, non avrà a disposizione per squalifica Daniele Dessena a centrocampo. Per rimpiazzare l'ex Cagliari è favorito Spalek da trequartista, con Romulo che in quest'ipotesi dovrebbe essere schierato come mezzala. L'alternativa è rappresentata dall'impiego di Zmrhal dal 1' a centrocampo. In attacco Ayé dovrebbe spuntarla su Matri come partner di Alfredo Donnarumma, mentre dietro Sabelli e Mateju saranno confermati da terzini, con Chancellor accanto a Cistana in mezzo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Pussetto, Lasagna.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Donnarumma.