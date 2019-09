Udinese-Brescia 0-1: Romulo decisivo nella ripresa

Romulo consente al Brescia di esultare per la seconda vittoria in campionato: l'Udinese resta a quota tre punti in classifica.

Il riscatta il pirotecnico 3-4 subìto in rimonta dal : successo pesantissimo ottenuto in trasferta contro un' che non ha fatto molto per rimettere le cose a posto dopo essere passata in svantaggio. Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, i lombardi invece salgono a sei punti.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'agonismo è tanto, la qualità tecnica poca: i friulani provano a far valere la maggiore forza fisica con gli strappi dei centrocampisti e la velocità di Lasagna, imbeccato col contagocce. L'unica proposta di gioco un minimo propositivo è delle 'Rondinelle' che vanno subito vicine al vantaggio con Alfredo Donnarumma, stoppato in uscita da Musso. I ragazzi di Corini non sfruttano però gli spazi al tiro concessi dagli avversari, più concentrati a non prenderle che a offendere.

La ricerca del goal porta le squadre ad allungarsi, il che favorisce finalmente lo spettacolo: Joronen non perfetto su una punizione dal limite di Jajalo (Valeri aveva concesso il rigore, poi corretto dal VAR), Musso va giù bene sul rasoterra di Bisoli ma non può intervenire sul destro piazzato da fuori area di Romulo, deviato da De Maio.

All'Udinese non bastano gli ingressi in campo di Okaka e Nestorovski per evitare il ko, risultato di un atteggiamento troppo attendista - soprattutto nella prima frazione - che nel calcio non sempre ripaga con le vittorie.

IL TABELLINO

UDINESE-BRESCIA 0-1

Marcatori: 57' Romulo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger-Larsen, Walace, Jajalo, Fofana (67' Barak), Sema (86' Nestorovski); Pussetto (67' Okaka), Lasagna. All. Tudor

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo (90' Zmrhal), Tonali, Bisoli; Spalek (76' Gastaldello); Ayé, A. Donnarumma (90' Matri). All. Corini

Arbitro: Paolo Valeri

Ammoniti: Mateju (B), Bisoli (B), Jajalo (U), Becao (U), Pussetto (U), Chancellor (B), Okaka (U), Ayé (B)

Espulsi: nessuno