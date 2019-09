Udinese-Bologna 1-0: Riscatto bianconero, decide Okaka

Seconda vittoria stagionale per l'Udinese, che regala i tre punti al proprio pubblico: essenziale Okaka con un colpo di testa nel primo tempo.

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. L' trova finalmente la seconda, fondamentale, vittoria del proprio campionato, dopo che la truppa bianconera aveva conquistato i tre punti nel primo match stagionale contro il . Non riesce ad ottenere punti invece il , avvicinato in classifica dall'avversaria odierna.

Gara equilibrata quella andata in scena a Udine, ma bianconeri di Tudor decisi a mostrare il ruolo di padroni di casa. Bologna comunque ben disposto in campo, anche se leggermente meno pericoloso nonostante un Sansone in palla sopratutto nella prima frazione.

E' Okaka a dare il vantaggio all'Udinese nella prima frazione, grazie ad un colpo di testa al 27': cross di Stryger Larsen, l'ex schiaccia di testa spedendo alle spalle dell'incolpevole Skorupski, sempre attento per quanto possibile durante il resto della gara.

Nella ripresa cala il ritmo e il Bologna prova a venire fuori, ma il tentativo più pericoloso, quello del neo-entrato Olsen, termina di poco a lato senza realmente impensierire Musso. I cambi dei due tecnici non spostano l'inerzia della gara, che si conclude positivamente per l'Udinese. Ospiti a secco di vittorie negli ultimi tre match. Nel finale, oltre il triplice fischio, espulso Soriano.

L'Udinese sale così a sette punti in classifica, mentre il Bologna rimane a otto: nel prossimo turno di campionato i friulani faranno visita alla , mentre gli emiliani ospiteranno in casa la .

TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 1-0

MARCATORI: 27' Okaka

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 6.5, Troost-Ekong 6, Samir 6; Larsen 6.5 (76' De Maio sv), Fofana 5.5 (83' Walace sv), Jajalo 6, Mandragora 5.5, Sema 6.5; Okaka 7 (64' Lasagna), Nestorovski 6

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu 5.5, Bani 5, Denswil 5.5, Krejci 5.5; Dzemaili 6, Medel 6; Orsolini 5.5 (54' Olsen 5.5), Soriano 5.5 (76' Destro sv), Sansone 6 (59' Palacio 5.5); Santander 5

AMMONITI: Okaka (U), Samir (U), Soriano (B)

ESPULSI: Soriano (B)