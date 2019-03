Udinese-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita il Bologna nella sfida salvezza della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Davide Nicola sfida il Bologna di Sinisa Mihajlovic nello scontro salvezza della 26ª giornata di Serie A. I friulani attraversano un momento delicato della stagione e sono sedicesimi a quota 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di vantaggio sugli emiliani, terzultimi con 18 punti e un cammino di 3 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 6 goal in 23 presenze, mentre 'El Ropero' Federico Santander è il giocatore più prolifico dei rossoblù con un bottino di 6 reti in 24 partite giocate. L'Udinese viene da un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 partite giocate e devono recuperare la sfida contro la Lazio, il Bologna invece ha ottenuto un pareggio e 2 sconfitte di misura con Roma e Juventus.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-BOLOGNA

Udinese-Bologna si giocherà il pomeriggio di domenica 3 marzo 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Fischio d'inizio previsto alle ore 15.00. Sarà il 68° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE UDINESE-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La partita Udinese-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 384 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno godersi la partita anche in streaming collegandosi con pc, tablet o smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BOLOGNA

Nicola avrà indisponibile per squalifica Fofana a centrocampo, dove è massima emergenza visto che sono out anche Behrami, Barak, Badu e D'Alessandro. Si rivede invece in gruppo Sandro: il brasiliano potrebbe subito essere schierato dal 1' come perno centrale del nuovo 4-3-3 provato in settimana: ai suoi lati Larsen e Mandragora, con possibile sorpresa Ingelsson. De Maio e Opoku si contendono una maglia in difesa, mentre a sinistra Zeegelar dovrebbe avere la meglio su Ter Avest. Tridente offensivo composto da Pussetto, De Paul e il recuperato Okaka, in vantaggio su Lasagna.

Mihajlovic perde Pulgar per squalifica: al suo posto in mediana al fianco di Poli dovrebbe esserci Nagy, favorito su Dzemaili. È recuperato Palacio, che giostrerà sulla trequarti assieme a Soriano e probabilmente Orsolini, visto che Sansone non è al meglio e ha saltato gli ultimi allenamenti. Centravanti sarà Santander nell'ormai abituale 4-2-3-1 felsineo. In difesa Lyanco potrebbe avvicendare Helander accanto a Danilo. Mattiello è tornato ad allenarsi in gruppo, ai box resta il solo Destro.

UDINESE (4-3-3): Musso; De Maio, Troost- Ekong, Nuytinck, Zeegelar; Larsen, Sandro, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Nagy, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander.