Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali: Santander e Nestorovski titolari

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna: i rossoblù si affidano a Santander in avanti al posto di Palacio. Tudor va con Okaka e Nestorovski.

Le formazioni ufficiali di -:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorovski

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ancora senza De Paul, squalificato, Tudor si affida a Fofana, Jajalo e Mandragora a centrocampo. Davanti fuori Lasagna: con Okaka c'è Nestorovski. Difesa a tre davanti a Musso con Becao, Troost-Ekong e Samir. Larsen e Ken Sema sulle fasce.

Solito 4-2-3-1 per il Bologna, che non cambia la trequarti con Orsolini, Soriano e Sansone, ma il riferimento sì: c'è 'el Ropero' Santander al posto di Palacio. In difesa Krejci fa il terzino, con Tomiyasu a destra e Bani-Denswil asse centrale. Tra i pali Skorupski.