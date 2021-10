Udinese-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida in casa il Bologna nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Bologna

Udinese-Bologna Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Udinese di Luca Gotti ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell'8ª giornata del campionato di Serie A. I friulani sono tredicesimi in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i felsinei occupano la 9ª posizione a quota 11 con un cammino di 3 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 36 precedenti interni disputati nel massimo campionato, i bianconeri conducono con 15 vittorie, 13 pareggi e 8 affermazioni rossoblù. Il Bologna non batte l'Udinese fuoricasa dal 14 febbraio 2016, quando i felsinei di Donadoni superarono 1-0 la squadra guidata da Colantuono con una rete di Mattia Destro. Da allora i friulani hanno ottenuto 4 vittorie consecutive e un pareggio nell'ultimo torneo.

I rossoblù sono la squadra di Serie A che ha segnato più reti da fuori area, ben 3: uno con Svanberg e 2 con Barrow. La formazione emiliana non riesce a vincere fuoricasa dallo scorso marzo, quando si impose 3-2 sul Crotone.

L'attaccante dell'Udinese, Ignacio Pussetto, ha finora trovato la rete in entrambe le partite disputate contro i rossoblù, inclusa la sua prima marcatura in assoluto nella competizione nel settembre 2018. Il centravanti austriaco Marko Arnautovic è al momento il miglior realizzatore del Bologna con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-BOLOGNA

Udinese-Bologna si giocherà nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, e sarà la 73ª in Serie A fra le due formazioni, è fissato per le ore 15.00.

La gara Udinese-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Bologna su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire Udinese-Bologna in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e sui dispositivi mobili quali smartphone, iPhone, iPad e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la garaancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida della Dacia Arena, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Gotti, nel 3-5-2 dei bianconeri, potrebbe affidarsi al tandem Deulofeu-Beto (favorito su Pussetto) in attacco. Diversi i ballottaggi anche a centrocampo: a destra si contendono una maglia Soppy e Nahuel Molina, a sinistra Stryger Larsen e Udogie, mentre Arslan e Makengo sono in gioco per il posto di mezzala destra. Per il resto Walace sarà il playmaker e Pereyra agirà da mezzala sinistra. In difesa la linea a tre sarà composta da Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir. Fra i pali ci sarà Silvestri. Out per infortunio Nestorovski, Perez, Success.

Mihajlovic non potrà disporre degli indisponibili Bonifazi e Schouten, ma per il resto avrà ampia scelta di uomini. Possibile che l'allenatore serbo opti a livello tattico per un 3-4-2-1, preferito al 4-2-3-1 e al 3-5-2. In attacco è certa la presenza dal 1' dell'austriaco Arnautovic come centravanti. Sulla trequarti, a supporto, si candidano Soriano e Barrow. De Silvestri e lo scozzese Hickey (in vantaggio su Dijks) saranno i due esterni di fascia, mentre Nico Domínguez e Svanberg giostreranno al centro. In difesa ballottaggio fra il cileno Medel e l'inglese Binks per chi completerà la difesa a tre con Soumaoro e Theate davanti al portiere Skorupski.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Beto.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Nico Domínguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.