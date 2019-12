Udinese-Bologna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Torna la Coppa Italia, Udinese e Bologna si sfidano in match unico per il quarto turno: dalle formazioni alle informazioni su come seguire la gara.

La agli ottavi di finale. Sarà questa l'avversaria di o , impegnate nel quarto turno di Coppa e già consapevoli di dover affrontare la big numero uno d'Italia in caso di qualificazione alla fase successiva del torneo. Match, ancora una volta, in gara unica.

Il Bologna è reduce dalla vittoria di campionato contro il , successo fondamentale in chiave salvezza e per riacquistare fiducia dopo un difficile periodo. L'Udinese invece ha subito una sconfitta per 3-0 nell'ultima gara di in quel di , contro la .

Sia Udinese che Bologna hanno però superato il precedente turno di in maniera agevole: i bianconeri hanno superato per 3-1 il Sudtirol tra le mura amiche, mentre gli emiliani sono riusciti ad avere la meglio in quel di Pisa ottenendo un secco 3-0.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Udinese-Bologna dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

UDINESE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Bologna

Udinese-Bologna Data: 4 dicembre 2019

4 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play

ORARIO UDINESE-BOLOGNA

Il match tra Udinese e Bologna si giocherà allo Stadio Friuli di Udine mercoledì 4 dicembre alle ore 21: chi supererà il turno affronterà la Juventus allo Stadium.

Udinese-Bologna verrà trasmessa in diretta su Rai Sport: il quarto turno di Coppa Italia tra bianconeri e rossoblù verrà trasmesso al canale 57 del digitale terrestre o al 227 del satellite.

Gara tra Udinese e Bologna anche in diretta : grazie a Rai Play sarà possibile seguire la Coppa Italia utilizzando pc, tablet o cellulare.

Gotti e De Leo non hanno dubbi, ci sarà turnover per il quarto turno di Coppa Italia, viste le essenziali e ravvicinate gare di campionato previste nel weekend: tra i padroni di casa ci sarà Teodorczyk in attacco, mentre Walace dovrebbe giocare a centrocampo.

Dall'altra parte dentro Juwara, con Poli e Medel in mediana. Orsolini invece dovrebbe partire comunque titolare alla pari di Svanberg e Skov Olsen.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Sierralta; Ter Avest, Barak, Walace, Fofana, Samir; Lasagna, Teodorczyk.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Juwara.