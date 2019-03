Udinese-Bologna 2-1: Pussetto rialza i bianconeri nel finale

Palacio risponde al calcio di rigore di De Paul nel primo tempo: nella ripresa Pussetto porta i tre punti all'Udinese, Bologna affossato.

L' Udinese soffre ma porta a casa una vittoria d'oro nello scontro diretto per la salvezza contro un Bologna brillante ma penalizzato dagli episodi. Decisivo Pussetto, che prima si procura un calcio di rigore e poi firma il match-point.

La partita viene subito giocata su ritmi alti e la prima occasione è della formazione ospite: sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite Musso respinge corto sulla prima conclusione di Santander e Mbaye colpisce un palo clamoroso sulla ribattuta con il portiere a terra.

Al 24' la clamorosa ingenuità di Poli sblocca gli equilibri: il centrocampista rossoblù prima si fa soffiare palla nella propria area da Pussetto, poi trattiene l'argentino e provoca il calcio di rigore. Dagli undici metri De Paul spiazza Skorupski e porta in vantaggio i friulani.

Il Bologna reagisce rabbiosamente e continua a macinare gioco, schiacciando a tratti i bianconeri nella propria area. Gli uomini di Mihajlovic arrivano più volte alla conclusione ravvicinata, ma sbattono ripetutamente sul muro eretto da Nicola. Prima dell'intervallo arriva il meritato pareggio con il bel cross rasoterra di Orsolini per Palacio, che sotto porta deve insaccare il più facile dei goal.

Ad inizio ripresa Skorupski compie un vero miracolo sulla conclusione ravvicinata di Pussetto e il match si assesta su ritmi ancora molto alti: entrambe le squadre giocano a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte.

Nel finale la squadra di Nicola alza la propria pressione e passa sull'asse Larsen-Pussetto: il cross del laterale è perfetto per la testa dell'argentino, che tutto solo in area insacca di testa il nuovo vantaggio bianconero. Gli uomini di Mihajlovic non riescono a produrre nitide palle-goal negli ultimi minuti e incassano un'altra sconfitta.

I GOAL

24' DE PAUL RIG. 1-0 - Follia di Poli, che tenta un dribbling nella propria area: Pussetto gli ruba palla e viene steso dallo stesso centrocampista rossoblù. Dal dischetto De Paul spiazza Skorupski con un preciso piatto rasoterra.

39' PALACIO 1-1 - Buco di Zeegelaar sulla sinistra, ne approfitta Orsolini, che entra in area e serve al centro un perfetto assist rasoterra per Palacio, che deve solo appoggiare in rete a due passi dalla linea di porta.

79' PUSSETTO 2-1 - Cross teso di Larsen a centro area, dove Pusstto viene colpevolmente lasciato solo dalla difesa rossoblù ed è libero di insaccare di testa all'angolino.

IL TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 2-1

Marcatori : De Paul rig., Palacio, Pussetto

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, De Maio, Nuytinck; Ter Avest (76' Sandro), Larsen, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto (88' Lasagna), Okaka (92' Teodorczyk).

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli (66' Donsah), Dzemaili (76' Nagy), Soriano (80' Sansone); Orsolini, Santander, Palacio.

Arbitro : Massa

Ammoniti : Poli (B), Mandragora (U), Zeegelaar (U), Santander (B), Dijks (B), Okaka (U)

Espulsi : nessuno