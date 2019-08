Udinese-Besiktas: dove vederla in tv e streaming

Importante amichevole per l'Udinese, sfida al Besiktas: tutto sulle formazioni e su dove vedere il match in tv e streaming.

Ultima amichevole pre-stagionale per l' , che in affronta il . Importante incontro per la squadra di Tudor, considerando il valore della squadra turca: nuovamente tra le favorite per la vittoria del proprio campionato, i bianconeri saranno impegnati in in questa stagione.

Il club di Istanbul ha concluso la Süper Lig al terzo posto, a quattro lunghezze dal vincitore e a due dall' secondo, davanti a Trabzonspor e Yeni Malatyaspor.

Per i friulani un impegno probante che testerà la condizione in vista dell'esordio in campionato fissato per domenica 25 agosto alla 'Dacia Arena' di Udine contro il nuovo di Marco Giampaolo.

L'Udinese è reduce da tre sconfitte consecutive in amichevole: l'ultima è il pesante 1-4 subìto dal , senza dimenticare i passi falsi con Al-Hilal e Ravenna.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Besiktas-Udinese: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

UDINESE-BESIKTAS: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Udinese-Besiktas DATA 2 agosto 2019, ore 18 italiane DOVE Untersberg Arena, Grodig TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO UDINESE-BESIKTAS

L'amichevole tra Udinese e Besiktas si svolgerà in Austria, a Grodig: appuntamento alle 18 (ora italiana) alla Untersberg Arena.

La sfida tra Udinese e Besiktas verrà trasmessa su DAZN: sarà possibile seguire l'amichevole in grazie all'utilizzo di Sky Q, moderne smart tv o console di gioco, come Playstation 4 e Xbox One (e versioni superiori delle due). DAZN è fruibile anche con Google Chromecast

Udinese-Besiktas sarà inoltre visibile in diretta collegandosi al sito di DAZN tramite pc e laptop o scaricando l'applicazione su smartphone e tablet. Al termine della gara sarà possibile rivedere la sfida on demand o seguire solo gli highlights.

L'Udinese sfiderà il Besiktas con Lasagna prima punta, supportato da Balic e Barak sulla trequarti. In mezzo spazio per il nuovo arrivato Jajalo, che completerà il reparto con Fofana, Mandragora e Pussetto. Davanti a Musso titolari Samir, De Maio e Becao.

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Samir, De Maio, Becao; Pussetto, Jajalo, Fofana, Mandragora; Balic, Barak; Lasagna