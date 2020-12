Udinese-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida il Benevento nella 14ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sfida di centro classifica alla Dacia Arena fra l'Udinese di Luca Gotti e il Benevento di Pippo Inzaghi, avversari nella 14ª giornata infrasettimanale di , ultima dell'anno solare 2020. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 15 punti: i friulani, che devono recuperare la gara con l' , li hanno conquistati con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i sanniti in virtù di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

L'Udinese è imbattuta finora in Serie A contro il Benevento: nei due unici precedenti nel massimo campionato, infatti, ha ottenuto una vittoria e un pareggio.

I bianconeri attraversano un momento positivo della propria stagione e vengono da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate, i giallorossi hanno ottenuto invece 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nell'ultima sfida con il Genoa.

Ignacio Pussetto e Rodrigo De Paul sono i migliori marcatori dell'Udinese con 3 goal ciascuno, mentre con lo stesso bottino Gianluca Lapadula e Gianluca Caprari sono i giocatori più prolifici dei campani. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-BENEVENTO

Udinese-Benevento si disputerà la sera di mercoledì 23 dicembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 20.45.

La partita Udinese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 483 del digitale terrestre).

Grazie a Sky Go, tifosi e appassionati potranno seguire Udinese-Benevento anche in diretta , sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Tanti indisponibili per Gotti, che dovrà ancora fare a meno fra gli altri di Nuytinck e Okaka. Davanti potrebbe rivedersi dal 1' Nestorovski al posto di Deulofeu, che ha giocato a titolare la gara della Sardegna Arena con il . Il centrocampo dovrebbe essere invece speculare a quello visto in azione in Sardegna, con Stryger Larsen e Zeegelaar sulle due fasce, e in mezzo Walace in cabina di regia e le due mezzali De Paul e Pereyra. In difesa agiranno Rodrigo Becão, Bonifazi e Samir, con l'argentino Musso fra i pali.

Pippo Inzaghi non potrà disporre dei tre infortunati Caldirola, Maggio e Iago Falque. Davanti a Montipò, in difesa Tuia e Glik comporranno la coppia centrale, con Letizia e Barba (favorito su Foulon) che si candidano come terzini. A centrocampo torna Schiattarella dopo la squalifica: ai suoi lati Hetemaj e Ionita. In attacco Lapadula sarà il centravanti, con Roberto Insigne e Caprari (quest'ultimo in vantaggio su Sau) come trequartisti al suo sostegno.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.