L'Udinese beffa la Juve: Molina segna mentre i bianconeri protestano

I giocatori della Juventus si sono distratti nelle proteste sulla punizione da cui De Paul ha mandato in porta il compagno.

La trasferta contro l'Udinese non è iniziata con il piede giusto per la Juventus, che dopo soli 10 minuti si è ritrovata sotto di un goal per effetto della rete di Nahuel Molina.

L'argentino ha trovato il suo secondo goal consecutivo e assoluto con la maglia dell'Udinese grazie sì all'assist di De Paul, ma anche con la collaborazione di una difesa bianconera tutt'altro che attenta.

I giocatori di Andrea Pirlo si sono infatti distratti a protestare con l'arbitro per la decisione di concedere una punizione dai 30 metri che il capitano dei friulani ha battuto velocemente.

Molina è stato liberissimo di concludere col destro e sbloccare subito una partita in controllo dell'Udinese nel primo tempo.

Secondo i dati 'Opta', si tratta della decima partita consecutiva di A in cui i bianconeri subiscono goal. Una striscia così lunga non capitava dal 2010.