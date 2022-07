Udinese-Bayer Leverkusen dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Proseguono le amichevoli estive in preparazione della stagione per l'Udinese. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Udinese-Bayer Leverkusen

• Data: giovedì 21 luglio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Prosegue la preparazione estiva dell'Udinese in vista del prossimo campionato di Serie A. I bianconeri, allenati da Andrea Sottil affronta una serie di impegni contro le squadre della Bundesliga.

Dopo aver giocato contro l'Union Berlin, ora è la volta del Bayer Leverkusen, in un'amichevole di spessore che vedrà impegnati i friulani a meno di un mese dall'inizio della stagione ufficiale.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-BAYER LEVERKUSEN

La sfida amichevole tra Udinese e Bayer Leverkusen si disputerà giovedì 21 luglio alle ore 18 presso lo stadio Alois Latini di Zell Am See in Austria.

DOVE VEDERE UDINESE-BAYER LEVERKUSEN IN TV

L'incontro tra i bianconeri e le 'aspirine' verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per vederlo in tv bisognerà dunque collegarsi all'app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione, una consolle di gioco come Playstation o XBox o un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

UDINESE-BAYER LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la gara potrà essere seguita anche in streaming collegandosi all'app relativa su dispositivo mobile come smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc fisso.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BAYER LEVERKUSEN

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Nestorovski, Deulofeu. All. Sottil

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): (4-4-2): Lunev, Kossounou, Tah, Tapsoba, Sinkgraven, Paulinho, Baumgartlinger, Palacios, Diaby, Alario, Schick. All. Seoane