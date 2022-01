Udinese-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Atalanta

Udinese-Atalanta Data: 09-01-2022

09-01-2022 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

, (202 del satellite), (213 del satellite) e (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Dopo lo stop nel giorno dell'Epifania, primo appuntamento ufficiale del 2022 anche per Udinese e Atalanta.

I bianconeri non giocano una gara ufficiale dal 18 dicembre: a pochi giorni da Natale il cluster da Covid-19 manifestatosi all'interno della Salernitana ha costretto i friulani a chiudere anzitempo il 2021.

All'imbocco dell'anno nuovo, invece, un autentico focolaio di contagi si è diffuso proprio all'interno della squadra allenata da Cioffi, posta in quarantena su disposizione dell'Asl di Udine fino al 9 gennaio compreso. Scadenza che renderebbe impossibile anche la disputa del match contro l'Atalanta.

Tuttavia il nuovo protocollo redatto dalla Lega Serie A dovrebbe aprire uno spiraglio e consentire lo svolgimento della sfida.

Nell'ultimo turno anche la squadra di Gasperini è rimasta a guardare: i nerazzurri avrebbero dovuto ospitare il Torino a Bergamo, ma i granata sono stati fermati dall'Asl piemontese a causa di diverse positività al Covid.

Udinese e Atalanta hanno chiuso i rispettivi gironi d'andata al 14° e al 4° posto in classifica: 20 punti per i bianconeri, 38 per i nerazzurri.

L'anno scorso, a Udine, fu conto pari: 1-1 firmato dal vantaggio lampo di Pereyra, poi livellato dal pari di Muriel.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ATALANTA

Udinese-Atalanta si giocherà alla Dacia Arena di Udine domenica 9 gennaio 2022. Calcio d'inizio alle ore 16.30.

DOVE VEDERE UDINESE-ATALANTA IN TV

L'incrocio tra friulani e orobici verrà trasmesso in diretta su DAZN. Per seguire il match della Dacia Arena, sarà necessario abbonarsi a DAZN prima di scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una Xbox, ad una PlayStation o ricorrendo a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Diretta della partita in coesclusiva su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

UDINESE-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

DAZN garantirà anche la diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app in base al dispositivo d'accesso.

Stesso procedimento per quanto riguarda gli abbonati Sky, i quali potranno affidarsi al servizio Sky Go.

L'articolo prosegue qui sotto

Esiste anche l'opzione NOW. Il servizio streaming on demand di Sky vi permetterà, una volta acquistato il pacchetto 'Sport', di selezionare la diretta della sfida in terra friulana.

Il racconto di Udinese-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL. Collegandovi con il portale ufficiale potrete gustarvi la consueta diretta testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per DAZN, sarà Edoardo Testoni a raccontare la sfida della Dacia Arena. Con lui in cabina di commento Massimo Gobbi. Su Sky, invece, telecronaca di Riccardo Gentile con seconda voce Nando Orsi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio; Perez, Walace, Jajalo, Arslan, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.