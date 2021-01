Udinese-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Atalanta di fronte nel recupero della decima giornata: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

UDINESE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 gennaio 2021

20 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN1

DAZN1 Streaming: DAZN

E' finalmente arrivato il momento del recupero del match tra Udinese e Atalanta, valido per il decimo turno di e rinviato lo scorso 6 dicembre per il forte maltempo che si era abbattuto sulla 'Dacia Arena'.

'Dea' reduce dallo 0-0 imposto dal Genoa al 'Gewiss Stadium': inutili gli attacchi verso la porta di Perin, rivelatisi inefficaci e disinnescati dall'attenta retroguardia dei liguri.

Friulani che invece hanno perso al 'Ferraris' contro la : illusoria la rete del vantaggio di De Paul, seguita dal rigore con cucchiaio di Candreva e dall'incornata del nuovo acquisto blucerchiato Torregrossa.

La stagione 2019/2020 vide il doppio successo bergamasco: senza storia l'andata in Lombardia, con un perentorio 7-1 che fu una delle cause scatenanti l'esonero di Igor Tudor; più equilibrato il ritorno in Friuli, con i nerazzurri a prevalere per 2-3.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Udinese-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO UDINESE-ATALANTA

Udinese-Atalanta si giocherà mercoledì 20 gennaio 2021 alla 'Dacia Arena' di Udine, ovviamente senza spettatori sugli spalti in virtù delle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà Calvarese.

L'incontro tra Udinese e Atalanta sarà visibile su DAZN sui televisori smart e, dunque, con la possibilità di collegarsi a internet per usufruire dell'applicazione, utilizzabile anche attraverso le console di gioco di ultima generazione (Playstation 5, Xbox Series S e X). In alternativa, si può rendere smart il proprio televisore collegandolo ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). Applicazione di DAZN disponibile anche per i possessori di Sky Q.

La visione di Udinese-Atalanta sarà disponibile anche in diretta collegandosi col proprio pc al sito di DAZN e accedendo al catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali. Su dispositivi come tablet e smartphone, invece, sarà possibile assistere alle emozioni della 'Dacia Arena' tramite l'applicazione del servizio.

Qui sul nostro sito potrete seguire tutta la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Udinese-Atalanta, fino al racconto con la diretta testuale delle azioni salienti tra bianconeri e nerazzurri.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.