Udinese-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

L'Udinese sfida in casa l'Atalanta nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Udinese di Luca Gotti ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 28ª giornata di . Le due squadra vivono momenti opposti. Negativo quello dei friulani, che cercano punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica, esaltante i bergamaschi, che grazie al successo sulla si sono portati a 4 lunghezze dall' , attualmente terza.

In graduatoria i bianconeri hanno 28 punti e occupano il 15° posto con 7 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, mentre la Dea è quarta a quota 54, con un cammino di 16 vittorie, 6 pareggi e 5 k.o. Nei 35 precedenti casalinghi nel massimo campionato, i friulani dominano con 20 successi, 8 affermazioni dei lombardi e 7 pareggi.

Complessivamente l'Atalanta è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più volte in Serie A, ben 37. Tuttavia i friulani non segnano in casa da tre gare, mentre la squadra di Gasperini ha realizzato 37 goal fuoricasa finora.

L'Udinese ha collezionato 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, e non vince dal 12 gennaio 2020 (3-0 interno al in quell'occasione), l'Atalanta invece ha ottenuto 5 vittorie consecutive nel torneo, fra cui quella in rimonta per 3-2 contro la Lazio nell'ultimo turno.

Stefano Okaka e Rodrigo De Paul, che salterà la sfida per squalifica, sono i giocatori più prolifici dell'Udinese con 5 reti realizzate ciascuno, mentre Josip Ilicic è il bomber dell'Atalanta in campionato con 15 marcature all'attivo.

L'attaccante colombiano Duvan Zapata, attualmente in forza ai nerazzurri, è il grande ex della partita, visto che ha giocato 63 gare e segnato 18 reti in Serie A con la maglia dell'Udinese tra il 2015 e il 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ATALANTA

Udinese-Atalanta si disputerà la sera di domenica 28 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La gara, che sarà la 10ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 19.30.

La partita Udinese-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli utenti Sky potranno seguire Udinese-Atalanta anche in diretta mediante Sky Go, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma oppure utilizzando la app per sistemi iOS e Android.

Tutti i tifosi e gli appassionati avranno inoltre la possibilità, acquistando uno dei pacchetti offerti, di vedere la partita in diretta streaming attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on dmenad di Sky, che offre ai suoi utenti, fra i diversi eventi sportivi, la visione delle gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno la possibilità di seguire Udinese-Atalanta anche in diretta testuale sul sito, con gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita.

Assenze pesanti per Gotti, che non potrà disporre a centrocampo dello squalificato De Paul e dell'infortunato Mandragora. In regia sarà impiegato Jajalo, mentre Walace rileverà l'argentino nel ruolo di mezzala sinistra, con Fofana confermato mezzala destra e Stryger Larsen e Sema sulle due fasce. In attacco è possibile il ritorno di Lasagna al posto di Nestorovski per far coppia con Okaka. In difesa, davanti all'estremo difensore argentino Musso, Rodrigo Becão e Troost-Ekong potrebbero far ritorno fra i titolari rilevando Samir e De Maio.

Qualche dubbio per Gasperini. Fra i pali ci sarà Gollini, in difesa ballottaggio fra Djimsiti e Caldara, con il primo in vantaggio, per completare il reparto accanto a Toloi e Palomino. Sulla fascia destra Hateboer è in vantaggio su Castagne. A sinistra sarà confermato Gosens, in mezzo il tandem De Roon-Freuler. Sulla trequarti possibile ritorno fra i titolari di Ilicic accanto al 'Papu' Gomez. Nel ruolo di centravanti, infine, Duvan Zapata parte ancora in vantaggio su Muriel.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Ilicic; Duvan Zapata.