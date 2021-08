Udinese-Ascoli dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese debutta in Coppa Italia contro l'Ascoli: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Ascoli

Udinese-Ascoli Data: 13 agosto 2021

13 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Streaming: Mediaset Play

L'Udinese ricomincia la stagione regolare affrontando l'Ascoli, nella sfida valida per il primo turno (ovvero i trentaduesimi di finale) di Coppa Italia. Come da tradizione, è la prima competizione calcistica nostrana a ricominciare dopo la pausa estiva.

I friulani si sono resi protagonisti di un precampionato altalenante, in cui sono arrivate le sconfitte contro Sturm Graz e Lens. Da segnalare però anche i successi ai danni di Nd Bilje e Cjarlins Muzane.

In estate l'Udinese è stata protagonista di un mercato vivace, sia in entrata che in uscita. A fronte delle importanti cessioni di Musso e De Paul (passati rispettivamente ad Atalanta e Atletico Madrid), sono arrivati tra gli altri Silvestri dal Verona e il promettente trequartista Samardzic dal Lipsia.

La formazione ascolana è reduce da un soffertissimo campionato di Serie B, chiuso con una salvezza last minute. L'obiettivo di quest'anno è mantenere la categoria con meno patemi d'animo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Ascoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ASCOLI

La sfida tra Udinese e Ascoli è in programma venerdì 13 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il teatro scelto per il match sarà la Dacia Arena di Udine.

Il derby bianconero tra friulani e marchigiani verrà trasmesso in chiaro da Mediaset, che ha preso i diritti della Coppa Italia dopo che per tanti anni erano stati della Rai. Nello specifico, basterà sintonizzarsi sul Canale 20.

Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardare il match anche in streaming grazie a Mediaset Play. Basterà collegarsi a www.mediasetplay.mediaset.it (da pc smartphone o tablet) e cliccare sul canale della partita.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Okaka.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D'Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui.