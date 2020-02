Udinese a sorpresa: visite mediche per Sebastian Prödl

L’Udinese ingaggia dal Watford, anche se formalmente il giocatore si è prima svincolato, Sebastian Prödl, difensore centrale austriaco.

Un rinforzo in difesa in arrivo per Gotti, dopo tre sconfitte consecutive in contro , e , nonostante delle buone prestazioni. L’ ha infatti acquistato ,da svincolato, l’esperto difensore Sebastian Prödl.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il classe 1987 sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi, prima di firmare e di essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Udinese. Per evitare lunghi processi burocratici e riuscire nella trattativa (partita negli ultimi giorni di mercato), il giocatore si è prima svincolato dal , in modo da poter firmare con tutta tranquillità con il club bianconero della famiglia Pozzo.

Tra le due società dei Pozzo, per altro, quello di Prödl non è l’unico affare messo in piedi in questa finestra di calciomercato. Dal Watford all’Udinese ha compiuto lo stesso percorso Marvin Zeegelaar, mentre Ignacio Pussetto ha fatto il cammino inverso.

Il difensore austriaco quest’anno in Premier League ha giocato appena 57’, mentre ha disputato due gare in Coppa di Lega. Prova a rilanciarsi nel nostro campionato, per aiutare l’Udinese a raggiungere una salvezza tranquilla.