Alla scoperta dell’UD Ibiza: un grande sogno e un obiettivo chiamato Liga

DAZN, attraverso la sua ultima produzione, racconta il progetto UD Ibiza. Un cammino partito dal basso, ma che vuol portare dritto alla Liga.

Quando nel 2010 l’Ibiza ha dichiarato bancarotta, l’isola si è trovata privata di una delle sue più grandi passioni: il calcio.

Lo stadio di Can Misses ha chiuso le sue porte ai tifosi e non le ha riaperte per i successivi cinque anni, ovvero fino a quando l’ex presidente del , Amadeo Salvo, ha fondato insieme ai suoi fratelli una nuova società: l’UD Ibiza.

Quello iniziato nel 2015 dal nulla (“Non avevamo calciatori, uno staff tecnico, le divise, un dirigente, nessuno che potesse compilare le distinte. Non c’era nulla”) non è un progetto come tutti gli alti, è invece uno dei più importanti intrapresi in negli ultimi anni. La volontà è infatti quella di portare la squadra ai massimi livelli del calcio iberico e pur di riuscirci nulla è stato lasciato al caso.

Ibiza quindi si è riscoperta in grado di fornire una nuova importante attrattiva. Isola, nota al mondo per la sua vita notturna, è oggi anche un luogo ideale per crescere una famiglia, fare sport, riposarsi, godersi il mare e seguire da vicino quella che è una delle più grandi passioni di molti: il calcio.

DAZN, attraverso la sua ultima produzione Originals, dal titolo 'Club Ibiza: The Sessions’, ha raccontato proprio il sogno chiamato UD Ibiza. L’ha fatto attraverso una serie composta da cinque episodi, nei quali a svelare in che modo si sta vivendo oggi il calcio sull’isola ci sono tra gli altri il presidente Amadeo Salvo e Marco Borriello, ovvero il primo grande colpo messo a segno dal giovane club nella sua storia che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di restare proprio ad Ibiza in veste di direttore sportivo della società.

Per capire quale sia la portata del progetto, basta ascoltare le parole di Amadeo Salvo. Da sempre appassionato di calcio, l’uomo che ha deciso di dare vita al sogno, ha svelato il perché della scelta di spostarsi proprio ad Ibiza e quali sono i suoi obiettivi.

“Perché Ibiza? Perché è un posto che ho iniziato ad amare fin dalla prima volta nella quale ci sono venuto. Il calcio è una delle mie passioni più grandi e per anni ho pensato alla possibilità di stabilirci e crescere qui, in un posto che amo. Uno dei nostri motti è ‘arrivare fino alla vetta’. Le persone che hanno iniziato con me questo progetto sono i miei fratelli Lalo e David e tutte le persone che ci accompagnano in questa avventura devono sentire quello che proviamo, ovvero voglia di vincere e migliorare. Devono essere orgogliosi di sapere da dove sono partiti e dove sono arrivati e devono sentirsi parte di questa storia”.

Ibiza, pur non avendo avuto per anni un club professionistico, è sempre stata legatissima al calcio. Molti dirigenti, allenatori e calciatori, nel corso degli anni l’hanno scelta come luogo di vacanza. E proprio un calciatore che Ibiza la conosceva già benissimo, Marco Borriello, ha deciso di chiudere nel giovane club quella che è stata una lunghissima carriera culminata con la vittoria di due Scudetti ed una .

A pensare e piazzare quello che è stato un grande colpo che ha fatto parlare tutta l’isola e che ha catapultato l’Ibiza sotto la luce dei riflettori, non solo in Spagna, ma anche in Europa e soprattutto in Italia, dove oggi sono molti coloro che seguono il club anche via social, è stata Ornella Desireé Bellia, Head of Professional Football della FIFA e compagna di Amadeo Salvo.

“Il mio grande colpo nell’Ibiza è stato Marco Borriello. Mi ricordo che eravamo in barca con la famiglia e Amadeo cercava un ‘delantero’. Per Amadeo l’Ibiza adesso è il progetto più importante e una volta mi ha detto che prima di morire dovrà portarlo in prima divisione”.

Quello tra Borriello e l’UD Ibiza è stato amore a prima vista. L’ex attaccante non ha mai avuto dubbi nel trasferirsi in un luogo che già amava e in una società dalle grandi ambizioni.

“Il presidente Amadeo Salvo mi ha chiamato e mi ha parlato del suo progetto. Mi è piaciuta la sua ambizione e la sua professionalità. Starò sempre al suo lato per dare una mano ed aiutare i giovani a crescere”.

La serie pensata e realizzata da DAZN documenterà il percorso intrapreso da una società che, partita dal basso, oggi milita nella Segunda División B, dove è prima nel proprio gruppo. Lo farà anche attraverso la voce dei rivali dell’UD Ibiza, oltre che ripercorrendo le tappe di un cammino da poco iniziato, come quella che ha visto il grande impegnato proprio al Can Misses in un match di .