Ucraina Under 20-Italia Under 20 dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Dopo aver battuto il Mali, l'Italia Under 20, allenata da Nicolato, affronterà in semifinale l'Ucraina martedì 11 giugno alle ore 17.30.

Il sogno degli azzurrini continua. L' Under 20 continua a farsi strada ai Mondiali di categoria in e raggiunge la semifinale, dove dovrà affrontare i pari età dell' .

I ragazzi di Nicolato, nei quarti di finale, hanno eliminato l'ostico Mali con il risultato di 4-2: protagonista del match è stato Pinamonti, autore di una doppietta (il giocatore di proprietà dell' è a quota 4 reti insieme al prossimo avversario, il 2001 ucraino Sikan).

Un risultato maturato solamente negli ultimi minuti di gara e che ha visto ben tre goal ed un rigore parato (I'ennesimo da parte di Plizzari) negli ultimi 15 minuti. Gli azzurri hanno giocato oltre 70' in superiorità numerica a causa dell'espulsione diretta di Ousmane.

L'Ucraina ha invece eliminato nei quarti di finale la : il match è terminato per 1-0, decisiva la rete realizzata nella prima frazione di gioco, precisamente all'11' minuto, da parte di Sikan. Arrivati a questo punto della competizione, i ragazzi allenati da Petriakov non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

In questa pagina tutte le informazioni su Ucraina Under 20-Italia Under 20: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UCRAINA UNDER 20-ITALIA UNDER 20: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Ucraina Under 20-Italia Under 20 DATA 11 giugno 2019, ore 17.30 DOVE Gdynia Stadium, Gdynia ARBITRO Raphael Claus (BRA) TV Sky, Rai STREAMING Sky Go, Rai Play

ORARIO UCRAINA UNDER 20-ITALIA UNDER 20

Ucraina Under 20-Italia Under 20 si disputerà alle ore 17.30 di martedì 11 giugno 2019: la gara è una delle due semifinali dei Mondiali Under 20 che si giocano in Polonia.

Ucraina Under 20-Italia Under 20 verra trasmessa in chiaro sui canali Rai, precisamente su Rai Due. Il match potrà essere seguito anche su Sky, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La telecronaca della partita su Sky è affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 17 su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Il match che vedrà contro Ucraina Under 20 ed Italia Under 20 sarà visibile anche in , utilizzando l'app di Sky, SKy Go, o Rai Play, servizio della Rai: in entrambi i casi, la partita si potrà vedere via smartphone, pc e tablet. Il servizio Rai Play è disponibile per tutti, mentre Sky Go è riservato soltanto agli abbonati alla pay satellitare.

UCRAINA UNDER 20-ITALIA UNDER 20 IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal Italia potrete seguire il match dei Mondiali tramite la nostra diretta testuale. Ucraina Under 20-Italia Under 20 sarà raccontata sin dalla mattina con l'avvicinamento alla fischio d'inizio, poi con le probrabili formazioni e con le scelte ufficiali, arrivando poi a tutte le azioni minuto per minuto della sfida.

UCRAINA (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Popov, Beskorovainyi, Bondar, Korniienko; Kashchuk, Dryshiiuk, Chekh, Buletsa; Sikan.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.