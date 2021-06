Ucraina-Inghilterra dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'ultimo quarto di finale del programma di Euro 2020 è tra Ucraina e Inghilterra: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

UCRAINA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ucraina-Inghilterra

Data: 3 luglio 2021

3 luglio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play , Sky Go e NOW

Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il quarto e ultimo quarto di finale di Euro 2020. L'Inghilterra di Gareth Southgate, una delle favorite del torneo, affronta l'Ucraina di Andriy Shevchenko. La vincente della sfida se la vedrà con una tra Repubblica Ceca e Danimarca in semifinale.

La squadra inglese se l'è vista con la Germania negli ottavi di finale a Wembley, battuta per 2-0 con i goal di Sterling e Kane. L'attaccante del Manchester City ha sbloccato ancora la situazione per la terza volta all'Europeo. Pickford invece ancora non ha subito nemmeno un goal.

L'Ucraina arriva alla semifinale da sorpresa, dopo aver battuto la Svezia soltanto in pieno reecupero ai supplementari dopo una partita estenuante. Si tratta del miglior risultato nella storia del paese, dopo due eliminazioni al primo turno nelle ultime due edizioni.

L'Inghilterra è stata anche l'ultima squadra che ha affrontato Shevchenko in carriera con la maglia della nazionale Ucraina, il 19 giugno 2012, proprio agli Europei.

Qui potete trovare tutte le informazionii necessarie per arrivare pronti a Ucraina-Inghilterra: dalle ultime sulle formazioni fino a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO UCRAINA-INGHILTERRA

L'ultimo quarto di finale del programma di Euro 2020, quello tra Ucraina e Inghilterra, si disputerà sabato 3 luglio 2021 alle ore 21.00. Sede della partita sarà lo Stadio Olimpico di Roma.

Come per tutte le gare dai quarti di finale al termine di Euro 2020, anche Ucraina-Inghilterra sarà in diretta sui canali Rai in chiaro, per la precisione su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita sarà anche in diretta sulle reti Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Ucraina-Inghilterra potrà essere seguita in streaming gratis attraverso Rai Play, il servizio di streaming messo a disposizione dall'emittente nazionale. La piattaforma è raggiungibile da app tramite tablet o smartphone, oppure da pc o notebook collegandosi direttamente al sito. Per gli abbonati Sky ci sarà invece l'opzione Sky Go, con le stesse modalità.

In alternativa la partita potrà essere seguita su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky: bisognerà acquistare uno dei pacchetti proposti che contengano il meglio dello sport di Sky.

Potrete seguire Ucraina-Inghilterra anche attraverso la diretta testuale di Goal. Sul nostro sito già dalla mattina potrete trovare le notizie per arrivare pronti alla gara, poi con la nostra diretta seguire gli aggiornamenti nella giornata. Potrete poi seguire il live della gara con tutte le azioni raccontate minuto per minuto.

Si va verso la conferma per la difesa a tre dell'Ucraina con Malinovskyi che tornerà titolare a centrocampo. Assenti per infortunio Besedin e Zubkov. Zinchenko proseguirà sulla sua corsia mancina.

Probabile ritorno al 4-2-3-1 per l'Inghilterra di Southgate, con Grealish ancora decisivo e che ora esige spazio: può uscire Trippier, con Saka verso la conferma nel tridente con Sterling e Kane, insostituibili. Tornano a disposizione Chilwell e Mount.

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane.