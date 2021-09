Ucraina-Francia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ucraina e Francia si affrontano nella sfida di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UCRAINA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ucraina-Francia

Ucraina-Francia Data: 4 settembre 2021

4 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Streaming: Mediaset Play

Archiviato Euro 2020, torna la pausa per lasciar spazio agli impegni delle nazionali. Punti preziosi in palio nella sosta dei campionati: prosegue il cammino verso i Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

L'Ucraina di Andriy Shevchenko ospita la Francia nella quinta giornata del Gruppo D delle qualificazioni UEFA. La selezione ucraina è reduce dal pari beffardo sul campo del Kazakhistan, arrivato al 96' per effetto del goal di Valiullin, dopo il 2-1 di Sikan tre minuti prima.

Per la selezione di Shevchenko si tratta del quarto pareggio di fila dopo i tre - tutti per 1-1 contro Francia, Finlandia e proprio Kazakistan in casa.

Dopo la partenza a rilento, con il pari proprio contro l'Ucraina, la Francia di Deschamps ha inanellato una serie di due vittorie consecutive contro Kazakistan e Bosnia-Erzegovina. Poi un altro pari, arrivato nell'ultimo match a Strasburgo contro Edin Dzeko e compagni. È proprio l'attaccante dell'Inter a fermare i 'Blues' con la rete del momentaneo 0-1, prima del pari di Griezmann. A complicare i piani di Deschamps il rosso a Kounde in avvio di ripresa, con la Francia che non è più riuscita a trovare la via del goal.

L'ultima sfida tra Ucraina e Francia risale al 24 marzo scorso, con il pari firmato da Griezmann e Sydorchuk, mentre l'ultimo scontro diretto giocato in casa degli ucraina bisogna tornare indietro fino al 2013, con l'andata degli spareggi a Euro 2014 con il successo per 2-0 dei padroni di casa, ribaltato a ritorno dai 'Blues'.

A guidare il Gruppo D è proprio la Francia con 8 punti. Alle spalle dei transalpini l'Ucraina con 4, poi seguono Finlandia, Kazakistan e Bosnia-Erzegovina, tutte a quota 2.

In questa pagina tutte le informazioni su Ucraina-Francia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UCRAINA-FRANCIA

Ucraina-Francia si giocherà sabato 4 settembre 2021 allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev. Calcio d’inizio fissate per le 20.45.

Il match tra Ucraina e Francia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022, sarà trasmessa in chiaro da Mediaset e su Canale 20.

Ucraina-Francia sarà trasmessa anche in streaming e sarà quindi visibile su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso Mediaset Play. Per seguire la sfida dello stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev basterà collegarsi al sito della piattaforma o utilizzare l’apposita app.

UCRAINA (3-5-2): Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk. All. Shevchenko.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Lemar; Griezmann, Benzema, Mbappé. All. Deschamps