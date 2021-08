Twente-Lazio dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio di Sarri chiude la seconda parte di ritiro in Germania, a Marienfeld, e vola in Olanda per affrontare in amichevole il Twente a Enschede.

TWENTE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Twente-Lazio

Twente-Lazio Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 19.30

19.30 Canale tv: Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio Streaming: Sky Go

La Lazio di Maurizio Sarri continua a lavorare in vista del debutto in campionato, in programma sabato 21 agosto al 'Castellani' di Empoli. La formazione biancoceleste affronta il Twente, formazione di Eredivisie, a Enschede al termine della seconda parte del ritiro estivo. Dopo tre settimane ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo, la Lazio è volata in Germania per continuare a lavorare a Marienfeld.

Dopo le vittorie contro Top 11 Cadore, Fiori Barp Sospirolo e Triestina, la Lazio ha pareggiato 1-1 contro il Padova nell'ultimo test ad Auronzo. Un matche ha fatto arrabbiare molto Sarri: l'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus vuole di più dai suoi ragazzi.

Di fronte ci sarà il Twente, reduce dalla sconfitta di misura in amichevole contro il Venezia di Zanetti con il goal nella ripresa di Forte. Nella passata stagione, la formazione di Enschede si è piazzata al decimo posto, fallendo l'accesso ai turni preliminari delle coppe europee. L'obiettivo dei ragazzi di Ron Jans in questa stagione è proprio quello di centrare il pass per l'Europa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Twente-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come poter assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO TWENTE-LAZIO

La sfida tra Twente e Lazio è in programma per sabato 7 agosto, allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 19.30.

L'amichevole Twente-Lazio verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Gli appassionati che vorranno seguire la partita amichevole tra Twente e Lazio potranno farlo attraverso il pc, lo smartphone o il tablet sull'app Sky Go. Basterà avere l'abbonamento a Sky e fare il login per gustarsi la sfida tra la formazione olandese e i biancocelesti di Maurizio Sarri.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro. All. Sarri.

TWENTE (4-4-2): De Lange; Hilgers, Dumic, Bruns, Markelo; Staring, Bosch, Dyulgerov, Van Leeuwen; Ugalde 5.5, Rots 6. All. Jans.