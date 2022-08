Twente-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina in casa del Twente per il pass per i gironi di Conference League: tutto sulla sfida, da dove seguirla in TV e Streaming alle formazioni.

TWENTE-FIORENTINA: TV, STREAMING, FORMAZIONI

• Partita: Fiorentina-Twente

• Data: Giovedì 25 agosto 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: TV8, Sky Sport Football

• Streaming: TV8, SkyGo, NOW, OneFootball

Una partita spartiacque per la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano che dopo il 2-1 del Franchi sfida il Twente in Olanda per il ritorno dei preliminari di Conference League.

I Viola sono reduci da una serie di partite ravvicinate che hanno portato lo stesso Italiano a gestire le energie: nell'ultimo turno di campionato 0-0 contro l'Empoli.

Per gli olandesi è andata in maniera assai differente: la KNVB, Federcalcio olandese, ha permesso ai Reds di non scendere in campo in Eredivisie, così da concentrarsi solo sull'impegno europeo.

All'andata 2-1 per la Fiorentina firmato da Nico Gonzalez e Arthur Cabral, dopo un primo tempo di assoluto dominio: nella ripresa rete degli ospiti di Vaclav Cerny.

In questa pagina troverete tutte le informazioni sulla gara Twente-Fiorentina: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO TWENTE-FIORENTINA

La partita tra Twente e Fiorentina, in programma giovedì 25 agosto 2022, verrà giocata allo stadio "De Grolsch Veste" di Enschede: il fischio d'inizio è fissato alle ore 19:00.

DOVE VEDERE TWENTE-FIORENTINA IN TV

Sarà possibile seguire Twente-Fiorentina in diretta TV in chiaro e gratis su TV8, al canale 8 del digitale terrestre: in alternativa la gara verrà trasmessa da Sky via satellite al canale Sky Sport Football (203).

TWENTE-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Twente-Fiorentina sarà visibile anche in diretta Streaming sul sito di TV8, gratis, o su Sky Go, app di Sky dedicata alla visione dei contenuti per gli abbonati. In alternativa è possibile usufruire di uno dei pacchetti messi a disposizione da NOW.

TELECRONISTI TWENTE-FIORENTINA

Sia per quel che riguarda Sky che per quel che riguarda TV8 la coppia di telecronisti sarà composta da Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti sul ritorno del preliminare di Conference League tra Twente e Fiorentina, tramite la nostra diretta testuale, che vi accompagnerà dalle formazioni al racconto delle occasioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE-FIORENTINA

Jans punta sull'undici visto nella ripresa al Franchi: spazio a Hilgers nella linea di difesa composta da Brenet, Propper e Smal, davanti a Unnerstall, Zerrouki e Sadilek in mediana, Cerny, Vlap e Misidjan sulla trequarti alle spaller di Van Wolfwinkel.

Italiano, invece, con il solito dubbio Cabral-Jovic in attacco: fiducia al primo, anche in virtù della sfida d'andata. In difesa rientra Igor che andrà con Milenkovic, Dodo e Biraghi davanti a Terracciano. Duncan, Amrabat e Maleh a centrocampo con Gonzalez e Sottil ali.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zerrouki; Cerny, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano