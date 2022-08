Tuttosport - Tensione al Torino: Lukic non parte per Monza, ha chiesto la cessione

Scoppia il caso Lukic al Torino: il centrocampista serbo avrebbe chiesto la cessione a Juric e non partirà per Monza.

A poche ore dall'esordio ufficiale in campionato le acque in casa Torino sono ancora particolarmente agitate.

Il protagonista in questione, questa volta, è Saša Lukic che, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', avrebbe manifestato al tecnico Ivan Juric la propria intenzione di lasciare il Torino.

Il centrocampista serbo, infatti, non prenderà parte alla spedizione che porterà i piemontesi al debutto in campionato in casa del Monza.

L'ennesimo episodio controverso di un'estate decisamente turbolenta in casa di Toro, culminata con la richiesta da parte del capitano di cambiare aria proprio a poche ore dal via del nuovo torneo di Serie A.

Dopo lo scontro con il direttore sportivo Vagnati, Juric si trova alle prese con un nuovo grattacapo che lo costringerà a fare a meno di un elemento prezioso come il serbo, perno centrale all'interno del suo 3-4-2-1, e già in goal alla prima di Coppa Italia contro il Palermo.

I motivi dello strappo sarebbero riconducibili anche alla situazione contrattuale dello stesso Lukic, il cui legame con il Torino scade nel 2024.

Con i dialoghi per il prolungamento evidentemente fermi, il numero 10 ha deciso di rompere gli indugi aprendo la porta all'addio.

Le prossime settimane saranno dunque decisive circa il futuro del classe 1996 che, in granata dal 2016, ha collezionato sin qui 150 presenze ufficiali, 12 goal e 6 assist.