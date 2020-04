Tuttosport - Tagli agli stipendi, Lotito fa i complimenti ad Agnelli

Nell'assemblea di Lega di ieri il presidente della Lazio ha elogiato il collega bianconero per l'accordo raggiunto con i suoi giocatori.

In Lega Calcio sono tempi duri, momenti complicati dati dallo stop imposto dal Covid-19. Secondo quanto racconta 'Tuttosport', l'assemblea sarebbe divisa in due fazioni, tra chi vuole giocare e chi invece ha già dichiarato la resa.

Le tensioni si sarebbero comunque moderate negli ultimi tempi, visti anche i margini di discussione sempre più ridotti per quanto riguarda la ripresa del campionato.

Dopo gli attacchi degli scorsi giorni, è tornato il sereno anche tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli: il presidente della avrebbe fatto i complimenti al numero uno bianconero per l'accordo con i suoi giocatori per il taglio agli stipendi.

Il tema è ancora oggetto di discussione visto che non si è ancora giunti a un accordo con l'Aic. La Lega è per il taglio di 4 mesi, ma le trattative sono ancora in pieno svolgimento e solo pochi club si sono già accordati con i tesserati.