Tuttosport - Suggestione Verona per Mandzukic: Juric può essere decisivo

Mandzukic è ufficialmente svincolato: a lui potrebbe fare un pensierino il Verona allenato dal connazionale Ivan Juric.

E' durata lo spazio di sei mesi e una manciata di presenze l'esperienza in di Mario Mandzukic che, dalla giornata di ieri, è ufficialmente sul mercato degli svincolati dopo aver interrotto il suo rapporto con l'Al Duhail.

Avventura ricca di soddisfazioni solo dal punto di vista remunerativo per il croato che potrebbe fare ritorno in : gli anni alla lo hanno migliorato sotto ogni aspetto e l' è una delle opzioni da tenere in considerazione.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il potrebbe fare un tentativo per convincerlo a tornare nel Belpaese: sensazioni positive per la presenza del connazionale Ivan Juric in panchina che potrebbe fare la differenza nella scelta finale.

L'assalto a Mandzukic potrebbe essere possibile grazie alle plusvalenze messe a segno con le cessioni di Rrahmani al e Amrabat alla , senza considerare l'ipotetico addio di Kumbulla che regalerebbe un altro considerevole segno '+' nel bilancio.

Inoltre il Verona è in lotta per un posto in , altro motivo che induce all'ottimismo sul fronte Mandzukic: con il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere più facile convincerlo a sposare la causa scaligera, per rimettersi in gioco in una piazza storica.