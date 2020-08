Tuttosport - Sfogo di Conte dopo l'Atalanta: l'obiettivo è Ausilio

La stagione dell' non è ancora conclusa, ma Antonio Conte ha dato una forte scossa all'ambiente con le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro l' a 'Sky Sport'. Nel mirino del tecnico salentino, secondo 'Tuttosport', ci sarebbe Piero Ausilio.

Il direttore sportivo nerazzurro, riporta il quotidiano, sarebbe l'unico dirigente ancora presente nei quadri societari rispetto all'anno citato proprio da Conte parlando di cose che accadevano già con Spalletti. Anche se l'intervista a cui fa riferimento Conte, in realtà, è del febbraio 2018.

"Non è stato riconosciuto il mio lavoro, quello dei ragazzi. C’è stata scarsissima protezione da parte del club nei miei confronti. C’è da migliorare fuori dal campo. Non mi piace quando la gente sale sul carro. All’Inter è successo questo. Se si è deboli è difficile difendere me e la squadra. Uno il parafulmine lo fa una volta, due sarebbe da scemi. Queste cose succedevano già nel 2017 quando c’era Spalletti".