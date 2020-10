Tuttosport - Real Madrid in emergenza: idea De Sciglio

Gli infortuni di Carvajal e Odriozola potrebbero indurre il Real Madrid a tornare sul mercato: ipotesi De Sciglio, seguito anche dal Siviglia.

Ceduto Rugani in prestito al , la potrebbe mettere a segno un altro colpo in uscita prima della fine di questa anomala sessione estiva del calciomercato, prevista per lunedì sera.

Il nome in questione è quello di De Sciglio, ormai corpo estraneo al progetto di Pirlo che, all'esordio in campionato sulla panchina bianconera, gli ha preferito addirittura il giovane Frabotta sulla fascia sinistra.

Eppure l'ex potrebbe avere l'ennesima grande chance: secondo 'Tuttosport' non è da sottovalutare l'ipotesi , che ha da poco perso per infortunio Daniel Carvajal.

Il terzino spagnolo ne avrà almeno per un paio di mesi a causa della lesione del legamento collaterale interno del ginocchio destro; inoltre, anche la sua riserva Alvaro Odriozola ha subìto uno stop: per lui problema muscolare al polpaccio sinistro.

Per De Sciglio non bisogna escludere nemmeno la pista del ds Monchi, suo grande estimatore. Insomma, il suo futuro potrebbe parlare spagnolo: a patto che venga fatto tutto in fretta perché il tempo stringe e il gong della fine si avvicina.