Tuttosport, Pogba-Juventus più di un'ipotesi: il prezzo può scendere a 120 milioni

Il messaggio a Bonucci alimenta le fantasie della Juventus: secondo Tuttosport, "il club bianconero è pronto a sostenere l'operazione".

"Capitanooooo". Una marea di o finali, una serie di emoji adoranti e via: dopo il messaggio a Leonardo Bonucci su Instagram, il tormentone Paul Pogba torna a scatenarsi. Una storia d'amore, quella tra il francese e la , che non si è mai interrotta completamente. E che, a breve, potrebbe ricominciare.

Non è infatti un mistero che il club bianconero, la scorsa estate, abbia pensato a un ritorno a di Pogba, ai ferri corti col . Operazione rapidamente scartata, perché i conti non tornavano: Paratici doveva vendere prima di comprare e lo United, nonostante la mancata partecipazione alla , non dava segnali di voler lasciar partire il proprio giocatore.

La suggestione Pogba per la Juventus, però, non è mai morta. E ora, secondo 'Tuttosport', può essere favorita dal delicatissimo momento che sta vivendo il Manchester United, attardatissimo in campionato e costretto a giocare l' il giovedì sera.

Se in estate gli inglesi non sono mai scesi sotto i 150 milioni di euro, ora potrebbero essere costretti a rivedere le proprie pretese. Naturalmente al ribasso. Pogba, in sostanza, può tornare a Torino per 'soli' (si fa per dire, ovviamente) 120 milioni. Anche perché la scadenza del suo contratto, nonostante l'opzione di rinnovarlo per un'altra stagione, è sempre più vicina: giugno 2021.

"Il suo ritorno a Torino è più di un'ipotesi e il club bianconero è pronto a sostenere l'operazione", rivela 'Tuttosport' in prima pagina. Alimentando sempre più le voci su un Pogba bis alla Juventus, poco più di tre anni dopo il trasferimento a Manchester, dove il francese aveva iniziato la propria carriera da professionista.

Detto che nel radar del Manchester United c'è più di un giocatore della Juventus (i soliti Emre Can e Mandzukic in primis), nemmeno l'ipotesi dell'inserimento di una contropartita suona irreale. Già a gennaio, o più probabilmente a giugno. Una cosa è certa: Pogba e la Juventus continuano a flirtare. E il messaggio a Bonucci ne è la conferma.