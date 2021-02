Tuttosport - Petizione per togliere la stella a Conte, ma Agnelli non lo farà mai

I tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per l'eliminazione della stella di Conte all'Allianz Stadium: ma Agnelli sembra di altro avviso.

Passino i veleni, passino gli scontri verbali, ma la storia non si cancella: deve essere questa la posizione di Andrea Agnelli in merito all'alterco andato in scena con Antonio Conte martedì sera all'Allianz Stadium, luogo dove peraltro si trova un riconoscimento per il tecnico salentino.

O meglio nei pressi, più precisamente all'esterno, con la stella personalizzata propria di tutti coloro che hanno fatto la storia bianconera, divenuta oggetto di dibattito tra i tifosi più accaniti che hanno lanciato una petizione per rimuovere quella dedicata a Conte.

Iniziativa che sta trovando molti proseliti ma non Andrea Agnelli che, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', non avrebbe tra i suoi piani quello di eliminare la stella, semplicemente perché la storia di un club non può essere dimenticata da un giorno all'altro, a prescindere dai vari protagonisti e dalle loro decisioni di vita.

Già ai tempi della nomina di Conte come allenatore dell'Inter ci fu una mobilitazione popolare in tal senso, finita per scemare col passare dei giorni e delle settimane.

Che il rapporto tra i due antagonisti sia deteriorato non ci sono dubbi, ma ciò non significa automaticamente prendere una decisione così forte e netta, che alimenterebbe ulteriori strascichi e polemiche. Di cui non abbiamo decisamente bisogno.