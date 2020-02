Tuttosport - Paquetá nel mirino di Ibrahimovic: confronto dopo Milan-Torino

Ibrahimovic avrebbe ripreso Paquetá dopo il fischio finale di Milan-Torino: nel mirino dello svedese lo scarso apporto del brasiliano alla manovra.

Poteva e doveva essere l'occasione del riscatto, da cogliere al volo, ma l'ha gettata clamorosamente alle ortiche: Lucas Paquetá è stato schierato nel ruolo di trequartista (quello preferito) dal primo minuto in - , senza però incidere particolarmente fino alla sostituzione con Bonaventura dopo 69 minuti.

Gara dalle tante imprecisioni per il brasiliano, incapace di dettare l'ultimo passaggio che dovrebbe essere nelle sue corde: pochi i palloni giocabili per Zlatan Ibrahimovic, che in campo durante la partita gli ha lanciato un paio d'occhiate gelanti.

Il confronto tra i due sarebbe poi proseguito negli spogliatoi: secondo 'Tuttosport', lo svedese avrebbe preso in disparte l'ex Flamengo rimproverandolo per la differenza di rendimento tra allenamento e partita, quando non riesce ad emergere con le sue qualità.

Paquetá avrebbe dapprima incassato il colpo, per poi rispondere e lasciare l'ultima parola ad Ibrahimovic, che avrebbe chiuso lì il discorso: questo spiegherebbe la sua delusione in volto all'uscita dallo stadio, dove non si è nemmeno fermato a firmare autografi in zona mista.

Nessun caso, sia chiaro, ma è evidente come - qualora tutto ciò fosse confermato - l'ex abbia voluto instaurare un confronto costruttivo per il bene del compagno che da diversi mesi a questa parte non è più il talentuoso giocatore di un tempo.

Nell'anticipo del 25esimo turno in programma sul campo della , Pioli dovrebbe tornare a puntare sul recuperato Calhanoglu per la trequarti, con Gabbia che potrebbe avere una chance dal primo minuto in coppia con Romagnoli al centro della difesa in virtù del ko occorso a Kjaer. Per Paquetá si prospetta una panchina, l'ennesima.