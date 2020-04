Tuttosport - Milan su Szoboszlai: costa 30 milioni

Il Milan tiene d'occhio Dominik Szoboszlai, gioiello del Salisburgo che in Italia piace anche a Inter e Lazio: 30 milioni il prezzo del cartellino.

La politica del sul mercato in entrata proseguirà sulla stessa lunghezza d'onda delle precedenti sessioni: priorità ai giovani talenti e potenziali campioni, da far crescere e maturare per creare una base solida e duratura negli anni a venire.

Uno dei profili che farebbe al caso dei rossoneri è quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista del che ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra nella fase a gironi di , affrontata a testa alta e senza timori reverenziali al cospetto di e .

Come riportato da 'Tuttosport', per strapparlo al club austriaco servirebbero almeno 30 milioni di euro: foltissima la concorrenza che, oltre a e in , comprende anche , , e Liverpool.

Un asso nella manica per il Milan potrebbe essere l'eventuale arrivo di Ralf Rangnick, allenatore e dirigente con una grande influenza sul mondo Red Bull, di cui fa parte anche il Salisburgo ovviamente.

Siamo sempre nel campo delle pure ipotesi e solo le mosse estive ci diranno se il Milan vorrà davvero puntare su uno dei prospetti più in vista del calcio europeo.