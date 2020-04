Tuttosport - L'Atletico Madrid torna su Icardi: contatti tra Wanda Nara e Simeone

Il futuro di Icardi è ancora tutto da scrivere: tra Inter e PSG rispunta anche l'ipotesi Atletico Madrid. Ma la Juventus resta vigile.

Parigi, Milano, , Madrid. Il futuro di Mauro Icardi è un quadrilatero che tocca mezza Europa e dove finirà la lancetta resta ancora tutto da capire.

L'attaccante argentino, come risaputo, difficilmente tornerà all' dove l'ex capitano non rientra da tempo nei piani della società nerazzurra. Anche il riscatto da parte del , però, è tutt'altro che certo.

Dopo un buon inizio d'altronde Icardi ha perso posizioni nelle gerarchie di Tuchel. Inoltre non è un mistero che sia il giocatore che la moglie preferirebbero tornare a vivere in , come dimostra la recente fuga da Parigi per trascorrere il periodo di quarantena.

Negli ultimi giorni però secondo quanto riporta 'Tuttosport' ci sarebbero da registrare dei contatti tra la stessa Wanda Nara ed il connazionale Diego Pablo Simeone, tecnico che apprezza molto Icardi e lo porterebbe volentieri all'.

I Colchoneros a gennaio sembravano vicinissimi al compagno Cavani, peraltro in scadenza col PSG a giugno, ma già l'estate scorsa avevano dimostrato il loro interesse per Icardi. Ecco perché un ritorno di fiamma non è da escludere.

Sempre che la , vigile sulla situazione di Icardi, non decida di affondare definitivamente il colpo e riportare Icardi in Italia ma con la maglia bianconera.

Ovviamente in quel caso sarebbe il PSG a dover riscattare Maurito per poi girarlo a Torino, magari in cambio di una contropartita tecnica particolarmente gradita.

Parigi, Milano, Madrid o Torino: il futuro di Icardi, insomma, è ancora tutto da scrivere.