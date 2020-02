Tuttosport - La Juventus guarda in casa City: il sogno di Sarri è Gabriel Jesus

La squalifica dalla Champions potrebbe convincere il City a cedere alcuni dei suoi campioni. Sarri avrebbe chiesto Gabriel Jesus già la scorsa estate.

La squalifica del per due edizioni della rischia di sconvolgere gli equilibri del calcio europeo anche sul calciomercato. Ed in tal senso tra le società più interessate ai prossimi sviluppi della vicenda ci sarebbe anche la .

Oltre alle voci su Guardiola, che ormai si rincorrono da mesi ma senza reali riscontri, secondo 'Tuttosport' i bianconeri potrebbero approfittare della situazione per portare a uno dei top player attualmente in forza al City.

Il sogno di Maurizio Sarri infatti si chiamerebbe Gabriel Jesus, attaccante brasiliano capace di svariare su tutto il fronte offensivo proprio come piace all'attuale tecnico della Juventus che secondo quanto scrive 'Tuttosport' lo aveva addirittura già inserito nella sua lista della spesa la scorsa estate.

Pensare di strappare Gabriel Jesus al City però fino a qualche mese fa sembrava impossibile, mentre ora complice la mazzata inflitta al club inglese dalla UEFA non è escluso che qualche campione decida di lasciare Manchester. O che sia la stessa società a decidere di tagliare le spese senza gli introiti assicurati dalla partecipazione in Champions League.

Il prezzo di Gabriel Jesus peraltro si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra non proibitiva e che la Juventus potrebbe stanziare specie se in estate deciderà di non confermare Gonzalo Higuain.

Il Pipita d'altronde, dopo un buon inizio di stagione, nelle ultime settimane si è un po' perso e così il suo futuro è improvvisamente tornato in bilico al contrario di quello del connazionale Dybala al quale la Juventus è intenzionata a rinnovare il contratto.

Ovviamente, ad oggi, Gabriel Jesus più che un obiettivo rappresenta un'idea di mercato ma la Juventus segue con grande attenzione l'evolversi del caso City. Il brasiliano piace insomma, eccome.