Tuttosport - La Juve studia le contropartite per Chiesa: idea Perin

L'esterno viola è sempre nel mirino dei bianconeri: nel mercato degli scambi, Paratici cerca le carte giuste. Non solo Romero, Pellegrini e Rugani.

Cambiano i tempi e le date della finestra di mercato, ma non gli obiettivi. Al massimo le formule, ma i nomi sulla lista del taccuino di Fabio Paratici sono gli stessi. Uno su tutti: Federico Chiesa. Per il quale ora la studia le contropartite giuste.

Secondo 'Tuttosport', nel mercato di scambi previsto proprio dal CFO bianconero saranno determinanti gli asset a disposizione di ogni club. Nel caso di Chiesa, la Juventus ne ha diversi di interessanti. Compreso Mattia Perin.

Il portiere ex vice Szczesny si è ripreso dai problemi fisici ed è tornato al per fare il titolare, ma il suo cartellino è ancora dei bianconeri. Si tratta di un nome che potrebbe scaldare anche la , visto che per Dragowski potrebbe arrivare l'offerta irrinunciabile.

Altre squadre

Qualora dovesse partire il polacco, l'idea del portiere di Latina stuzzica i Viola. Ma non è l'unica carta che la Juventus potrebbe proporre per Chiesa: si fanno anche i nomi di Cristian Romero, Luca Pellegrini (entrambi di rientro dai prestiti) e Daniele Rugani.

Già nella scorsa estate si era parlato di un accordo di massima tra Chiesa e la Juventus, poi terminato in un nulla di fatto tra le resistenze di Rocco Commisso. Quest'anno le carte in tavola potrebbbero essere diverse.