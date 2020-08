Tuttosport - Juventus, Rugani e De Sciglio ai saluti: c'è il Valencia

Il Valencia ha messo gli occhi su Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: la Juventus potrebbe sostituirli con Cristian Romero e Luca Pellegrini.

In casa c'è un obiettivo ben preciso da portare a termine: sfoltire la rosa tagliando i rami secchi, quelli che non possono avere spazio nel progetto con Pirlo in panchina, per alleggerire il monte ingaggi innalzatosi vertiginosamente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018.

Due dei giocatori in odore di partenza sono Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, entrambi tutt'altro che incedibili: come riferito da 'Tuttosport', sulle loro tracce c'è il che avrebbe già avviato i primi contatti per trovare un'intesa economica.

In si parla anche dell'eventualità di uno scambio con Maxi Gomez che però è extracomunitario, ragion per cui questa è una pista non caldissima.

Altre squadre

Sia Rugani che De Sciglio avrebbero maggiori opportunità di giocare da titolari con costanza, aspetto non da poco se si considera che tra poco meno di un anno avranno luogo gli Europei: la mancata qualificazione alle coppe europee del Valencia potrebbe però rappresentare un punto a sfavore del club spagnolo.

E i sostituti? La Juventus li ha già in casa: Luca Pellegrini è rientrato dal prestito al e sembra pronto per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa bianconera, stesso discorso per Cristian Romero che ha passato l'ultima stagione in prestito al , contribuendo alla salvezza ottenuta dai liguri all'ultima giornata.