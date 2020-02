Tuttosport - Juventus, Ramsey sondato dal Manchester United: costa 40 milioni

Il Manchester United ha fatto un sondaggio per Aaron Ramsey: il gallese potrebbe essere la chiave per arrivare a Paul Pogba, obiettivo della Juventus.

Quando la lo acquistò a parametro zero, la quasi totalità degli addetti ai lavori fu d'accordo nel decretare che si trattava di un colpaccio: il rendimento offerto finora da Aaron Ramsey dice invece il contrario e nulla si può fare contro la verità espressa dai numeri.

Due goal in ventuno presenze stagionali e tanta panchina per il gallese, oltre a una confusione tattica che non lo ha di certo aiutato, sballottato tra la trequarti e la mediana da Sarri: eppure il suo profilo fa gola sul mercato, in particolare quello inglese.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è stato un sondaggio da parte del per Ramsey che in gode ancora di tanta stima dopo gli anni positivi passati con la maglia dell' che da quelle parti hanno saputo lasciare il segno.

Per la Juventus, Manchester United vuol dire anche Paul Pogba: non è un mistero che il nome del francese sia sul taccuino di Fabio Paratici e l'interesse dei 'Red Devils' per Ramsey potrebbe rappresentare un assist niente male per il dirigente bianconero.

Il quotidiano torinese spiega che l'ex Arsenal potrebbe essere la chiave giusta per arrivare al 'Polpo', il cui attuale contratto scadrà nel 2021 (può essere rinnovato unilateralmente fino al 2022): stando alla valutazione fatta dal sito specializzato 'Transfermarkt', Ramsey costa 40 milioni che andrebbero ad abbassare notevolmente l'esborso economico juventino qualora il Manchester United accetti l'inserimento di una contropartita nell'affare.

Così facendo, la Juventus realizzerebbe una considerevole plusvalenza con la cessione di un giocatore arrivato a parametro zero, che per oneri accessori pesa sui conti appena 3,7 milioni: è facile capire, dunque, come il bilancio trarrebbe beneficio da un suo addio.

Per ora però queste sono solo ipotesi e nulla di più: la Juventus ha l'obbligo di trovare una collocazione tattica ideale a Ramsey, il Manchester United deve ritrovare Pogba recuperandolo dal problema alla caviglia che lo sta tormentando. Il mercato estivo poi farà il suo.