Tuttosport: Juventus, De Sciglio la carta per arrivare a Ferran Torres

Alla Juventus piace sempre di più Ferran Torres e al Valencia servirà un nuovo terzino sinistro: De Sciglio potrebbe abbassare il prezzo.

Come vi abbiamo raccontato sabato , la ha deciso che Ferran Torres è uno dei principali obiettivi di calciomercato per la prossima estate. Paratici, in prima persona e attraverso i suoi scout, negli ultimi mesi ha visionato con una certa costanza il gioiellino del .

Operazione sulla carta non semplice, considerando la clausola rescissoria da 100 milioni, ma diventerà più agevole se il contratto dello spagnolo (in scadenza nel 2021) non sarà rinnovato con il Valencia.

A quel punto il club spagnolo dovrà cederlo in estate per non rischiare di perderlo a costo zero il prossimo anno. E secondo 'Tuttosport' la Juventus avrebbe studiato anche una contropartita che farebbe abbassare ancor di più il costo del cartellino di Ferran: Mattia De Sciglio .

Altre squadre

Il Valencia infatti avrà bisogno di un nuovo terzino destro per la prossima stagione, dopo che il prestito di sei mesi dalla di Alessandro Florenzi scadrà. E potrebbe essere sempre un italiano, ovvero De Sciglio, ad occupare la fascia destra del Valencia.

Una cosa è certa, con o senza De Sciglio, soprattutto se in attacco dovesse partire almeno uno tra Bernardeschi e Douglas Costa: la Juventus farà di tutto per assicurarsi Ferran Torres, talento limpidissimo del calcio spagnolo.