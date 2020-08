Tuttosport - Juventus a caccia di un centrocampista: Locatelli in pole

Andrea Pirlo ha messo gli occhi su Manuel Locatelli, profilo perfetto per il centrocampo. Pogba è un sogno, sondati anche Thomas e De Paul.

Pjanic ceduto al , Matuidi all' Miami, Khedira vicino alla risoluzione del contratto: la si rifà il volto a centrocampo e, dopo gli innesti di Arthur e Kulusevski, vuole un altro interprete di livello per ridisegnare la linea mediana.

Meglio ancora se il giocatore in questione è da tempo accostato proprio al nuovo tecnico Andrea Pirlo, anche se come il 'Maestro' difficilmente ne vedremo altri: secondo 'Tuttosport' è quello giovane e italiano di Manuel Locatelli il profilo individuato da Paratici.

I contatti col vanno avanti da tempo e a metà settimana dovrebbe andare in scena un summit per discutere della fattibilità dell'operazione. Difficile, però, che i neroverdi accettino l'inserimento di una contropartita che potrebbe essere Nicolussi Caviglia, autore di una buona stagione a livello personale con il .

Giovanni Carnevali ha già detto no al in tal senso per Jeremie Boga, ma la speranza della Juventus è quella di strappare quantomeno un prestito con riscatto futuro.

Le altre opzioni sono più complicate da raggiungere: Pogba è un sogno e al centro del progetto del come ammesso dal suo agente Mino Raiola, sondaggi con l' per Thomas e con l' per De Paul.