Tuttosport: Juventus arrabbiata con Marotta, altro che vittima

Juventus-Inter si gioca anche fuori dal campo: i bianconeri non hanno gradito le parole di Marotta, che ha parlato di campionato falsato.

- è al centro delle discussioni e delle polemiche di queste ore, dopo il rinvio deciso sabato mattina dalla Lega . Un rinvio che non è stato particolarmente apprezzato dall'Inter e in particolare da Giuseppe Marotta.

La rabbia dell'ex amministratore delegato non sarebbe però andata giù alla Juventus. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in casa bianconera ci sarebbe stata grande irritazione nei confronti di Marotta, specialmente per i termini utilizzati.

L'attuale Ad nerazzurro ha infatti parlato di "campionato falsato", concetto che non è piaciuto agli uomini della Continassa, così come il vittimismo che avrebbe fatto l'Inter.

Questo sarebbe il pensiero dei bianconeri: Marotta ha agito per difendere il vantaggio di giocare senza pubblico a . Ma di campionato 'falsato' si potrebbe parlare anche in caso di partita giocata senza pubblico dell'Allianz Stadium.

Insomma, rabbia e tensioni, dopo quelle nella giornata di ieri tra lo stesso amministratore delegato dell'Inter e il presidente Dal Pino. Juventus-Inter fuori dal campo è già cominciata.