Tuttosport - Juve-Napoli: niente 3-0 a tavolino e -1 per gli azzurri?

Per Juventus-Napoli potrebbe essere trovato un compromesso: decisione utile a dare un messaggio importante in tema di Covid-19.

Ad oltre due giorni di distanza dall'orario per il quale era stato programmato - , non si conosce ancora quale sarà il provvedimento adottato dopo la decisione, da parte del club campano, di non viaggiare fino a .

L'Asl Napoli 1 ha di fatto impedito agli azzurri di organizzare la trasferta, ritenendo che le due positività di Zielinski ed Elmas potessero rappresentare l'inizio di un focolaio in stile , ultimo avversario affrontato in campionato. Tutti i tamponi processati ieri hanno dato esito negativo confermando, quindi, che in rosa non ci sono altri positivi oltre ai due casi già riscontrati.

Nel comunicato di ieri, inoltre, il Giudice Sportivo non si è ancora espresso a riguardo: risultato 'sub iudice' e supplemento d'indagine necessario per arrivare ad una conclusione definitiva.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', alla fine potrebbe essere trovato un compromesso: niente 3-0 a tavolino ma solo un punto di penalizzazione per il Napoli, verdetto che dunque non sbugiarderebbe l'autorità sanitaria locale.

L'obiettivo della FIGC è di salvaguardare la validità di un protocollo studiato proprio per consentire il regolare svolgimento del campionato e di portarlo a termine; sarebbe anche una sorta di messaggio forte che il Governo vuole fare arrivare in tema di Covid-19, poiché andare contro all'Asl non sarebbe la mossa giusta in questo delicato periodo storico.

Il Napoli, comunque, si prepara a presentare ricorso per qualsiasi decisione venga presa, 'minacciando' l'utilizzo della giustizia ordinaria che metterebbe a rischio la stabilità del torneo: come annunciato dal legale Mattia Grassani ai microfoni del 'Corriere dello Sport'.

"Il giudizio di appello, qualora abbia luogo, dovrà essere promosso entro 5 giorni dalla decisione di primo grado e investirà circa 3 settimane. Infine, sarà possibile rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI, e i tempi si allungherebbero di altri 45-60 giorni. Una cosa deve essere chiara: se saranno inflitte sanzioni al Napoli, verranno percorsi tutti i gradi di giudizio che l’ordinamento statuale prevede e non si potrà fare a meno di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori".

E' in corso anche un'inchiesta della Procura Federale che vuole vederci chiaro.

"Potrebbe trattarsi di indagine autonoma o di una richiesta di approfondimento formulata dal Giudice Sportivo per meglio comprendere il caso. In ogni caso, posto che il Napoli né suoi dirigenti sono indagati, i documenti richiesti sono stati forniti tempestivamente dalla società. Del resto, analoghi approfondimenti hanno raggiunto, nella scorsa settimana, il Genoa, a seguito delle numerose positività loro riscontrate".

Ma quando sarebbe recuperata la partita? Difficile dirlo, considerato il calendario congestionato di Juventus e Napoli: la prima data utile sarebbe quella del 13 gennaio, che originariamente era stata proposta per la disputa della che vedrà impegnate proprio queste due squadre.